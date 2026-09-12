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Incendio en asilo de ancianos en Chile deja 16 muertos y 10 sobrevivientes hospitalizados

Un incendio en un hogar de ancianos de Pitrufquén, Chile, dejó 16 adultos mayores muertos y 10 personas hospitalizadas. Autoridades investigan las causas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

12 de sept de 2026

2 min

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La alcaldesa de Pitrufquén, señaló que los equipos municipales también trabajan en el acompañamiento de las familias de las víctimas
La alcaldesa de Pitrufquén, señaló que los equipos municipales también trabajan en el acompañamiento de las familias de las víctimas / Especial

Un incendio registrado en un hogar para adultos mayores de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, al sur de Chile, dejó un saldo de 16 personas fallecidas y 10 sobrevivientes trasladados a un hospital, de acuerdo con información difundida por autoridades locales.

El siniestro comenzó durante la noche del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado, cuando los equipos de emergencia lograron controlar y extinguir las llamas.

El municipio de Pitrufquén expresó su consternación por la tragedia y confirmó que al momento del incendio había 26 adultos mayores dentro del establecimiento.

La emergencia provocó una rápida movilización de equipos de salud, seguridad pública, bomberos y Carabineros, quienes acudieron al inmueble para combatir el fuego, atender a los sobrevivientes y apoyar en las labores posteriores.

Diez adultos mayores sobrevivieron al incendio

Las autoridades locales informaron que 10 personas lograron sobrevivir al incendio y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre la condición de salud de los afectados.

La tragedia ocurrió alrededor de las 14:20 horas, cuando una pipa que transportaba gas LP volcó en inmediaciones del Puente de la Concordia

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La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, señaló que los equipos municipales también trabajan en el acompañamiento de las familias de las víctimas, ante la magnitud de la tragedia.

Imágenes difundidas durante la emergencia mostraron grandes columnas de fuego sobre el inmueble, mientras decenas de bomberos utilizaron carros cisterna para contener las llamas y evitar que el incendio se propagara.

Fiscalía investiga qué provocó el incendio

Las causas del incendio todavía no han sido determinadas. El fiscal a cargo de la investigación, Jorge Granada, explicó que se realizan diligencias en el sitio del suceso para establecer tanto el origen como las circunstancias que provocaron el fuego.

Entre las líneas de investigación también se contempla descartar la posible participación de terceras personas.

Las autoridades chilenas continuarán con los peritajes y la recopilación de antecedentes para esclarecer cómo comenzó el incendio y determinar eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el municipio mantiene el apoyo a los familiares de las 16 víctimas mortales.

IO

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