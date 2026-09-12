Incendio en asilo de ancianos en Chile deja 16 muertos y 10 sobrevivientes hospitalizados

Un incendio registrado en un hogar para adultos mayores de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, al sur de Chile, dejó un saldo de 16 personas fallecidas y 10 sobrevivientes trasladados a un hospital, de acuerdo con información difundida por autoridades locales.

El siniestro comenzó durante la noche del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado, cuando los equipos de emergencia lograron controlar y extinguir las llamas.

El municipio de Pitrufquén expresó su consternación por la tragedia y confirmó que al momento del incendio había 26 adultos mayores dentro del establecimiento.

La emergencia provocó una rápida movilización de equipos de salud, seguridad pública, bomberos y Carabineros, quienes acudieron al inmueble para combatir el fuego, atender a los sobrevivientes y apoyar en las labores posteriores.

Diez adultos mayores sobrevivieron al incendio

Las autoridades locales informaron que 10 personas lograron sobrevivir al incendio y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre la condición de salud de los afectados.

Noticia Destacada Explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Primer aniversario de la tragedia que dejó huella en decenas de familias

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, señaló que los equipos municipales también trabajan en el acompañamiento de las familias de las víctimas, ante la magnitud de la tragedia.

Imágenes difundidas durante la emergencia mostraron grandes columnas de fuego sobre el inmueble, mientras decenas de bomberos utilizaron carros cisterna para contener las llamas y evitar que el incendio se propagara.

Fiscalía investiga qué provocó el incendio

Las causas del incendio todavía no han sido determinadas. El fiscal a cargo de la investigación, Jorge Granada, explicó que se realizan diligencias en el sitio del suceso para establecer tanto el origen como las circunstancias que provocaron el fuego.

🇨🇱 | Un incendio devastó un hogar de ancianos en Pitrufquén, Chile, dejando al menos cinco muertos según medios locales, aunque otros reportan nueve. Bomberos continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

pic.twitter.com/tZ2DEnJix4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 12, 2026

Entre las líneas de investigación también se contempla descartar la posible participación de terceras personas.

Las autoridades chilenas continuarán con los peritajes y la recopilación de antecedentes para esclarecer cómo comenzó el incendio y determinar eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el municipio mantiene el apoyo a los familiares de las 16 víctimas mortales.

IO