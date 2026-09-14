Presidenta Sheinbaum lamenta asesinato de estudiante española en Morelos; SRE ya contactó al Consulado de España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó este lunes 14 de septiembre el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Al cierre de su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que dependencias federales ya participan en la atención del caso y mantienen comunicación con autoridades españolas.

“Está en contacto ya Secretaría de Relaciones Exteriores. Este lamentable homicidio está ayudando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía del Estado de Morelos”, señaló.

SRE mantiene contacto con el Consulado de España

Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció comunicación con el Consulado de España para dar seguimiento al caso.

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La intervención ocurre mientras la Fiscalía de Morelos mantiene abierta la investigación por la muerte de la estudiante.

Claudia Tacoronte Aguilera, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada, se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico.

Fiscalía de Morelos investiga bajo protocolo de feminicidio

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existieron razones de género.

Rinden homenaje a estudiante española asesinada en México



Estudiantes, docentes y la comunidad de la Universidad de Granada rindieron un homenaje con un minuto de silencio para honrar la memoria de la estudiante Claudia Taraconte, asesinada el sábado en Cuautla, Morelos.… pic.twitter.com/FBi4b6bYAn — Abejorro (@AbejorroMedia) September 14, 2026

De acuerdo con la información disponible, la joven fue atacada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde participaba en actividades culturales.

La Fiscalía estatal deberá establecer responsabilidades, mientras el Gobierno federal mantiene apoyo a las investigaciones mediante la Secretaría de Seguridad y el Gabinete de Seguridad.

IO