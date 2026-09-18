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Alertan por accidentes y aparición de cocodrilos en zanja de Champotón

Vecinos de El Arenal alertaron sobre accidentes, maleza y aparición de cocodrilos en una zanja ubicada en la calle 18 A con avenida 500, al sur de Champotón.

Por Jorge May

18 de sept de 2026

1 min

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Vecinos de El Arenal alertaron sobre una zanja peligrosa.
Vecinos de El Arenal alertaron sobre una zanja peligrosa. / Jorge May

Vecinos de la colonia El Arenal expresaron su preocupación ante el peligro que representa una zanja, la cual, según ellos, ha provocado varios accidentes en este sector de la ciudad.

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El punto señalado se localiza en la esquina de la calle 18 A con la avenida 500, en la colonia antes citada, al sur de la ciudad.

Gabriela Centurión comentó que se tiene previsto llevar a cabo una reunión vecinal para abordar este problema y solicitar la intervención de las autoridades competentes.

“Han ocurrido varios accidentes en esta esquina. La presencia de la maleza resta visibilidad a los conductores. También han aparecido cocodrilos en temporada de lluvias”, explicó.

La declarante comentó que, aunque recientemente realizaron trabajos de limpieza en la zanja, el peligro sigue latente y vigente en este sector de la ciudad.

JGH

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