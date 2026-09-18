Pronóstico del clima en Yucatán para este fin de semana: habrá lluvias y calor de hasta 37 grados

Yucatán tendrá un fin de semana con ambiente caluroso a muy caluroso, lluvias y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la presencia de una vaguada y un canal de bajas presiones, factores que favorecerán el desarrollo de precipitaciones durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

Además, se prevén cambios en la dirección del viento y rachas de hasta 50 km/h en la zona costera.

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Clima en Yucatán para el sábado 19 de septiembre

Para el sábado 19 de septiembre, una vaguada y la divergencia en altura favorecerán lluvias puntuales fuertes en el centro de Yucatán, así como en el centro y sur de Campeche y el sur de Quintana Roo.

En el estado, el ambiente será de caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer. Los vientos soplarán inicialmente del este-sureste y cambiarán por la tarde al norte-noroeste, con rachas de hasta 50 km/h hacia la costa.

Clima en Yucatán para el domingo 20 de septiembre

El domingo 20 de septiembre, una vaguada en niveles superiores y un canal de bajas presiones dejarán condiciones favorables para lluvias puntuales muy fuertes en el oriente y sur de Yucatán.

En Yucatán continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde y cálido al amanecer. Los vientos serán del este-sureste y cambiarán por la tarde al norte-noroeste, con rachas de hasta 50 km/h en la costa.

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¿Qué temperatura habrá en Yucatán este fin de semana?

En Mérida, las temperaturas máximas durante este fin de semana rondarán los 36° C, mientras que las mínimas serán cercanas a los 23° al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, durante la noche volverá a predominar el ambiente cálido en buena parte de la capital yucateca.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 22 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida, acompañada de humedad y nubosidad variable.

Para Tekax, en el sur de Yucatán, el termómetro oscilará entre 22 y 34°, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 33° C.

En Valladolid, las temperaturas estarán entre 23 y 35° C. Además, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que se mantiene vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones ante las lluvias en Yucatán

Ante el pronóstico para este fin de semana, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones en calles, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.

La población que tenga actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras, deberá considerar los cambios en la dirección y velocidad del viento previstos durante las tardes.