Presidenta Sheinbaum destaca 667 mil beneficiarios, tren México-Querétaro y 50 mil viviendas durante informe estatal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes 18 de septiembre un balance de los principales avances de su administración en Querétaro, donde destacó que 667 mil 62 personas reciben algún programa de Bienestar, además del desarrollo de proyectos ferroviarios, vivienda, carreteras y apoyos para estudiantes y productores.

Durante el evento “Honestidad y resultados en Querétaro”, la mandataria explicó que su visita forma parte de la gira nacional que realiza por las 32 entidades con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. Señaló que decidió llevar la rendición de cuentas a los estados para presentar directamente los resultados alcanzados durante los primeros dos años de su gestión.

¿Cuántas personas reciben programas de Bienestar en Querétaro?

Sheinbaum informó que 225 mil 563 adultos mayores reciben la pensión universal en Querétaro, mientras que 21 mil 958 personas con discapacidad cuentan con apoyo económico federal y 9 mil 168 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

En educación, detalló que 71 mil 349 estudiantes de preparatoria tienen la Beca Benito Juárez, 95 mil 670 alumnos de secundaria reciben la Beca Rita Cetina y 121 mil 75 estudiantes de primaria obtuvieron apoyo para útiles y uniformes escolares.

La mandataria también señaló que 62 mil 86 mujeres de entre 60 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. En total, sostuvo que 667 mil 62 queretanos están incorporados a alguno de los programas sociales del Gobierno federal.

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Sheinbaum destaca apoyos para productores y escuelas

La Presidenta indicó que 16 mil 582 pequeños productores reciben recursos de Producción para el Bienestar y alrededor de 17 mil cuentan con fertilizantes gratuitos.

Asimismo, 81 mil niñas y niños forman parte del programa Leche para el Bienestar, mientras que 859 primarias y secundarias y 78 planteles de educación media superior recibieron recursos mediante La Escuela es Nuestra.

Sheinbaum también destacó el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual personal de enfermería visita a adultos mayores y personas con discapacidad para detectar padecimientos y canalizarlos a los servicios médicos cuando sea necesario.

Tren México-Querétaro y vivienda, entre las obras destacadas

Entre los proyectos de infraestructura, Sheinbaum resaltó los avances del tren Ciudad de México-Querétaro, cuya entrada en operación estimó para el segundo semestre de 2027. La ruta permitirá conectar posteriormente a Querétaro con Irapuato, León y Guadalajara, así como con San Luis Potosí y Nuevo Laredo.

La mandataria mencionó además la ampliación de la carretera en el tramo de San Juan del Río, caminos artesanales en comunidades indígenas y recursos del Fondo de Infraestructura para Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En materia de vivienda, anunció que se construirán cerca de 50 mil casas en Querétaro mediante el programa Vivienda para el Bienestar.

También aseguró que alrededor de 120 mil familias queretanas con créditos considerados impagables de Infonavit y Fovissste ya recibieron apoyos para reestructurar sus adeudos y, en algunos casos, obtener las escrituras de sus viviendas.

Sheinbaum cerró su mensaje con el compromiso de mantener los programas sociales y las obras federales en Querétaro durante los siguientes años de su administración.

IO