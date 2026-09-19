Michelle Bachelet retira su candidatura para liderar la ONU; agradece respaldo de México y Brasil

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció este sábado su decisión de retirar su candidatura para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de varios meses de campaña y reuniones con representantes de países integrantes del Consejo de Seguridad.

En un video publicado en sus redes sociales, la exmandataria explicó que tomó la determinación de no continuar con el proceso, aunque aseguró que no se arrepiente de haber buscado encabezar el organismo internacional.

Bachelet aprovechó su mensaje para agradecer de manera especial al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el respaldo que, según señaló, recibió de ambos gobiernos desde el inicio de su postulación.

Sondeos modificaron el panorama de la candidatura

La decisión se produjo después de las últimas votaciones informales y no vinculantes realizadas el viernes entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con los resultados reportados, Bachelet terminó en la penúltima posición entre los aspirantes.

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Su posición había descendido conforme avanzaron las consultas. En julio se encontraba en el cuarto lugar, mientras que en la ronda más reciente pasó a ocupar el séptimo puesto entre ocho candidatos.

A pesar del respaldo de Brasil y México, el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast retiró en marzo su apoyo oficial a la candidatura, al considerar que sus posibilidades de éxito eran muy reducidas.

Bachelet defendió su propuesta para la ONU

Durante su mensaje, la también ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo que su candidatura buscaba reivindicar principios como el multilateralismo, el derecho internacional, la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos.

Bachelet destacó además que uno de los objetivos de su postulación consistía en colocar en el debate internacional la posibilidad de que una mujer latinoamericana encabezara por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas.

Durante los últimos meses, la política chilena realizó una intensa agenda internacional con encuentros con autoridades de distintos países miembros del Consejo de Seguridad. En ese recorrido, señaló, no logró reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Su retiro deja ahora la carrera por la Secretaría General de la ONU abierta entre los candidatos que permanecen en el proceso de consultas informales.

IO