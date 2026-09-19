Aseguran tres toneladas de almeja en veda y fentanilo durante operativo en Baja California Sur

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron un operativo de inspección y vigilancia en materia pesquera en Baja California Sur, donde detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo con diversos productos y sustancias.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, durante las acciones fueron localizadas aproximadamente tres toneladas de almeja chocolata en veda, además de 109 cartuchos útiles y 200 pastillas de fentanilo.

El aseguramiento ocurrió como parte de las labores de vigilancia destinadas a prevenir actividades ilícitas relacionadas con el aprovechamiento de recursos pesqueros y otros delitos.

Autoridades detectan producto pesquero en veda

La presencia de almeja chocolata en veda representa un elemento relevante dentro de la investigación, debido a que su extracción, transporte o comercialización durante el periodo de prohibición está sujeta a restricciones establecidas por las autoridades correspondientes.

El hallazgo se produjo durante las labores de inspección efectuadas por personal federal, quienes también detectaron los cartuchos y las pastillas de fentanilo que eran transportados en el mismo vehículo.

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Las dos personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Seguridad y protección de recursos naturales

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de operativos forman parte de las acciones federales para combatir actividades ilícitas que afectan tanto los recursos naturales como la seguridad de la población.

En Baja California Sur, durante acciones de inspección y vigilancia en materia pesquera, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo en el que transportaban aproximadamente tres toneladas de almeja chocolata en veda, 109 cartuchos… pic.twitter.com/gJ3p3NM01W — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 19, 2026

El aseguramiento conjunto de productos pesqueros en veda, municiones y presunto fentanilo pone de relieve la intervención de las fuerzas federales en tareas de inspección y vigilancia en Baja California Sur.

Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer la procedencia y destino de los productos, cartuchos y sustancias aseguradas, así como las posibles responsabilidades de las personas detenidas.

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