Presidente Trump propone cambiar el nombre de la inteligencia artificial mientras veta a medios de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este sábado una nueva discusión en redes sociales al plantear que el término “inteligencia artificial” podría ser sustituido por otra denominación.

A través de Truth Social, el mandatario propuso como alternativas “Inteligencia Superior”, “Inteligencia Extrema” o “Inteligencia Suprema”, y pidió a sus seguidores elegir cuál consideraban más adecuada para describir el desarrollo de esta tecnología.

Trump argumentó que algunas personas consideran que la expresión “Inteligencia Artificial” no describe de manera precisa el fenómeno tecnológico que se encuentra en expansión.

La encuesta fue publicada mientras se desarrollaba otro episodio relacionado con la relación de su administración con medios de comunicación.

Periodistas de CNN, MS NOW y Politico son rechazados

Durante la mañana del sábado, periodistas de CNN, MS NOW y Politico denunciaron que se les impidió ingresar a la Casa Blanca, un día después de que Trump anunciara que restringiría el acceso de estos medios. La agencia AP confirmó que reporteros de las tres organizaciones fueron rechazados en los accesos.

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El viernes, Trump había señalado en Truth Social que prohibiría con efecto inmediato a esos medios debido a lo que calificó como “noticias falsas”. También dejó abierta la posibilidad de extender la medida a otras organizaciones periodísticas.

La decisión provocó reacciones de los medios afectados, que defendieron el trabajo de sus corresponsales y anunciaron que continuarían con la cobertura de las actividades del gobierno estadounidense.

Asociación de corresponsales cuestiona la medida

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) expresó su respaldo a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico y sostuvo que la libertad de prensa está protegida frente a interferencias gubernamentales.

La presidenta de la organización, Jacqui Heinrich, señaló que el debate no se limita al acceso de los periodistas, sino al derecho de la sociedad estadounidense a recibir información sobre las decisiones y actividades de quien ocupa la Presidencia.

De esta manera, la jornada estuvo marcada por dos asuntos distintos vinculados con Trump: su propuesta para modificar la denominación de la inteligencia artificial y el conflicto entre su administración y determinados medios de comunicación por las condiciones de acceso a la Casa Blanca.

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