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UE prepara veto a redes sociales para menores de 13 años: así funcionará la nueva ley

La Unión Europea prepara una ley que prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y limitará su uso entre adolescentes de 13 a 18 años.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de sept de 2026

2 min

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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / AP

La Unión Europea prepara nuevas restricciones al acceso de menores a las redes sociales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la futura EU Kids Act prohibirá el uso de estas plataformas a menores de 13 años y establecerá distintos niveles de protección hasta los 18.

La propuesta será presentada formalmente por la Comisión Europea y busca convertir en obligación legal la verificación de edad, una medida que hasta ahora depende en buena parte de la información proporcionada por los propios usuarios.

Von der Leyen explicó que el objetivo es reducir la exposición de niños y adolescentes a funciones adictivas, contenidos extremos y otros riesgos asociados con las plataformas digitales. También señaló que serán las compañías tecnológicas las que deberán demostrar que sus servicios son seguros para los menores.

¿Cómo funcionará la prohibición de redes sociales para menores?

El plan establece una regulación distinta dependiendo de la edad.

Los menores de 13 años no podrán acceder a redes sociales. Entre los 13 y los 15 años, únicamente podrán utilizar “minicuentas” creadas y supervisadas por sus padres o tutores, con funciones limitadas y restricciones de tiempo.

Los especialistas advirtieron que los algoritmos no son neutrales, debido a que seleccionan y repiten contenidos según las reacciones de cada usuario

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De acuerdo con la Comisión Europea, estas cuentas tendrán un límite de uso de una hora al día. Entre los 15 y los 18 años, las plataformas deberán aplicar obligatoriamente sistemas de diseño seguro para proteger a los adolescentes.

¿Por qué la Unión Europea quiere limitar las redes sociales?

Von der Leyen sostuvo que las autoridades europeas buscan responder al impacto que las plataformas digitales pueden tener sobre la infancia y la adolescencia.

Durante su intervención mencionó problemas como la pérdida de sueño, ansiedad, autolesiones, acoso digital y el uso de fotografías de menores para generar imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial.

La presidenta de la Comisión aseguró que Europa no debe aceptar de forma automática las funciones diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos ni sistemas que conduzcan a menores hacia contenidos cada vez más extremos.

La propuesta todavía deberá recorrer el proceso legislativo de la Unión Europea antes de entrar en vigor. De aprobarse, establecería por primera vez un marco común para limitar el acceso de niños y adolescentes a redes sociales en los 27 países del bloque.

IO

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