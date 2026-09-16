UE prepara veto a redes sociales para menores de 13 años: así funcionará la nueva ley

La Unión Europea prepara nuevas restricciones al acceso de menores a las redes sociales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la futura EU Kids Act prohibirá el uso de estas plataformas a menores de 13 años y establecerá distintos niveles de protección hasta los 18.

La propuesta será presentada formalmente por la Comisión Europea y busca convertir en obligación legal la verificación de edad, una medida que hasta ahora depende en buena parte de la información proporcionada por los propios usuarios.

Von der Leyen explicó que el objetivo es reducir la exposición de niños y adolescentes a funciones adictivas, contenidos extremos y otros riesgos asociados con las plataformas digitales. También señaló que serán las compañías tecnológicas las que deberán demostrar que sus servicios son seguros para los menores.

¿Cómo funcionará la prohibición de redes sociales para menores?

El plan establece una regulación distinta dependiendo de la edad.

Los menores de 13 años no podrán acceder a redes sociales. Entre los 13 y los 15 años, únicamente podrán utilizar “minicuentas” creadas y supervisadas por sus padres o tutores, con funciones limitadas y restricciones de tiempo.

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De acuerdo con la Comisión Europea, estas cuentas tendrán un límite de uso de una hora al día. Entre los 15 y los 18 años, las plataformas deberán aplicar obligatoriamente sistemas de diseño seguro para proteger a los adolescentes.

¿Por qué la Unión Europea quiere limitar las redes sociales?

Von der Leyen sostuvo que las autoridades europeas buscan responder al impacto que las plataformas digitales pueden tener sobre la infancia y la adolescencia.

Durante su intervención mencionó problemas como la pérdida de sueño, ansiedad, autolesiones, acoso digital y el uso de fotografías de menores para generar imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial.

We do not have to accept childhoods shaped by algorithms.



We do not have to accept a system that fails our children.



Europe has the power to act.



To give children the time they need in the real world.



I will detail our proposal in my upcoming State of the Union address. pic.twitter.com/IvP2RJ3TkG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2026

La presidenta de la Comisión aseguró que Europa no debe aceptar de forma automática las funciones diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos ni sistemas que conduzcan a menores hacia contenidos cada vez más extremos.

La propuesta todavía deberá recorrer el proceso legislativo de la Unión Europea antes de entrar en vigor. De aprobarse, establecería por primera vez un marco común para limitar el acceso de niños y adolescentes a redes sociales en los 27 países del bloque.

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