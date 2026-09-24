Así recibió Claudia Sheinbaum al presidente de Corea del Sur; comercio y tecnología, en la agenda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional al presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, quien realiza una visita de Estado a México.

Poco antes de las 10:00 horas, Sheinbaum recibió al mandatario surcoreano en la puerta principal del recinto. Posteriormente, ambos participaron en la ceremonia oficial de bienvenida en el Patio de Honor, donde se interpretaron los himnos nacionales de México y Corea del Sur.

Después del acto protocolario y de la fotografía oficial, los dos mandatarios pasaron a una reunión bilateral para abordar distintos temas de la relación entre ambos países.

Sheinbaum había confirmado días antes que la visita tendría carácter de Estado y que entre los asuntos previstos se encontraban los ámbitos comercial, cultural y educativo.

¿Qué temas abordarán Sheinbaum y Lee Jae-Myung?

La agenda bilateral contempla ampliar la cooperación entre México y Corea del Sur en materia de comercio e inversión, energía, recursos minerales, inteligencia artificial, transformación digital, industria aeroespacial y defensa, de acuerdo con información oficial del gobierno surcoreano.

Noticia Destacada Recibe Canciller al presidente de Corea del Sur en el AIFA; Lee Jae-Myung se reunirá con Sheinbaum en Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó además que ambos gobiernos prevén firmar un acuerdo de entendimiento relacionado con algunos de los temas tratados durante la visita.

La presencia de Lee en México representa la primera visita de Estado de un presidente surcoreano al país desde 2010, según el gobierno de Corea del Sur.

Presidente de Corea continuará agenda en México

La visita oficial continuará este viernes 25 de septiembre.

Lee Jae-Myung tiene previsto participar en un foro empresarial en el World Trade Center de la Ciudad de México y acudir a la K-EXPO México 2026, encuentro que busca ampliar la presencia de industrias y productos culturales surcoreanos en el mercado mexicano.

Ambos gobiernos han planteado la visita como una oportunidad para profundizar la asociación estratégica bilateral establecida en 2005 y ampliar los vínculos económicos, tecnológicos y culturales.

IO