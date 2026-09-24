Policías municipales de Chetumal son sometidos a exámenes toxicológicos sorpresa

En un operativo interno realizado durante el pase de lista de las 8:00 de la mañana, cerca de un centenar de elementos de la Policía Municipal de Othón P. Blanco fueron sometidos a exámenes toxicológicos sorpresa en las instalaciones de la Dirección General. La medida se llevó a cabo con la participación de personal médico especializado, quienes realizaron la toma de muestras a cada uno de los uniformados presentes.

Los exámenes fueron aplicados, con base en información del interior de la corporación, por el Centro de Control y Confianza (C3), instancia encargada de evaluar la integridad y aptitudes de los elementos en servicio.

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Aunque las autoridades han mantenido hermetismo sobre los resultados, trascendió que aquellos policías que den positivo podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso la baja definitiva de la corporación y que la medida busca garantizar que los agentes que permanecen en funciones cumplan con los estándares de disciplina y confiabilidad requeridos para el desempeño de sus labores.

La Dirección General de la Policía Municipal no dado a conocer sobre los resultados ni sobre el número de elementos que podrían ser sancionados.

Estos exámenes se dan luego de que hace unas semanas, cuatro policías municipales y uno estatal comisionado a esa corporación fueron detenidos por los delitos de privación de la libertad, robo de vehículo y abuso de autoridad.