Marco Rubio se vuelve viral por usar ropa similar a la de Nicolás Maduro tras su captura

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se volvió viral en redes sociales luego de aparecer a bordo del Air Force One con un conjunto deportivo gris similar al que llevaba Nicolás Maduro durante su captura en enero pasado.

La imagen fue difundida por Steve Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, mientras la comitiva estadounidense viajaba rumbo a China para la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping.

En la publicación, Cheung hizo referencia al modelo “Nike Tech Venezuela”, lo que detonó comentarios, memes y comparaciones en redes.

¿Por qué comparan la ropa de Rubio con la de Maduro?

La comparación surgió porque Rubio apareció con una sudadera gris del mismo estilo que la prenda usada por Maduro cuando fue detenido en Caracas y trasladado a Estados Unidos, según las imágenes divulgadas a inicios de año.

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Desde entonces, el conjunto deportivo se convirtió en un elemento viral asociado con la captura del expresidente venezolano.

La nueva fotografía de Rubio fue compartida principalmente por activistas republicanos, medios afines y funcionarios de la Casa Blanca.

Rubio viaja a China en medio de agenda internacional

La foto fue tomada durante el viaje oficial de Trump a Pekín, donde el presidente estadounidense sostendrá un encuentro con Xi Jinping.

Rubio forma parte de la comitiva en un momento marcado por tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas entre ambas potencias.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

El episodio también ocurre mientras Rubio mantiene alta visibilidad dentro del Partido Republicano. El secretario de Estado ha sido mencionado como una de las figuras con proyección rumbo a 2028, junto con el vicepresidente J.D. Vance, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

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