Muelle de arcos de Progreso cumple 85 años como símbolo de la historia portuaria de Yucatán

El muelle de arcos o fiscal, de Progreso cumple hoy 85 años, consolidándose como una de las estructuras más representativas de la historia portuaria y del desarrollo económico de este municipio.

La fecha será conmemorada oficialmente mañana, con una ceremonia organizada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Progreso, que se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en el edificio administrativo Intermedia.

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El muelle comenzó a formar parte de la historia moderna de Progreso en 1941, cuando su construcción representó un importante avance para las actividades marítimas y comerciales de Yucatán, al permitir el acceso de embarcaciones de mayor calado y fortalecer la conexión del estado con otros puntos del país y del extranjero.

Desde entonces, la estructura se convirtió en un referente para el desarrollo de Progreso y de la actividad marítima yucateca. A lo largo de las décadas, el puerto experimentó distintas ampliaciones y transformaciones para responder al crecimiento del movimiento de mercancías y de las operaciones.

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De acuerdo con documentos e investigaciones históricas, el muelle comenzó a ser contruido en 1939 como parte de un proyecto desarrollado durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, dentro de la visión de modernización de la infraestructura portuaria nacional.

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El paso del tiempo no ha disminuido la relevancia histórica de esta estructura, que actualmente forma parte del paisaje e identidad de Progreso. Aunque su función original ha cambiado debido a la modernización y ampliación de las instalaciones, permanece como un referente de la evolución marítima y económica del municipio.

La infraestructura también forma parte del sistema portuario que permitió a Progreso alcanzar una longitud de 8 mil 018.98 metros, con la que en julio de 2023 obtuvo el reconocimiento de Guinness World Records como el muelle más largo del mundo.