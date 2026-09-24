Capacitan a 26 emprendedores de Chetumal en primeros auxilios para turismo comunitario

En la ciudad de Chetumal, un grupo conformado por 26 emprendedores y prestadores de servicios turísticos completó un adiestramiento especializado en primeros auxilios y atención prehospitalaria básica. Esta instrucción forma parte de los módulos de formación integral del Diplomado Especializado en Formación de Guías de Turismo Comunitario Sustentable, un programa diseñado para profesionalizar la atención que reciben los visitantes nacionales e internacionales en la zona sur del estado.

Las sesiones de capacitación, que incluyeron tanto teoría como prácticas de campo, se llevaron a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chetumal. El desarrollo del curso fue resultado de una coordinación operativa entre la Dirección de Desarrollo Turístico y la Dirección de Bomberos, Rescate, Emergencias Médicas y Desastres. Los instructores adscritos a los cuerpos de emergencia locales fueron los responsables de transmitir los protocolos de actuación vital a los futuros guías.

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La geografía del turismo comunitario y de aventura en el municipio de Othón P. Blanco implica la movilización de visitantes hacia zonas selváticas, cuerpos de agua, sistemas lagunares, senderos rurales y sitios arqueológicos. Por la naturaleza de estos entornos, las rutas suelen ubicarse a una distancia considerable de los centros hospitalarios urbanos.

Ante este panorama, el curso se enfocó en dotar a los participantes de herramientas técnicas para actuar como primeros respondientes en caso de suscitarse algún incidente durante los recorridos.

Durante el adiestramiento, el personal en formación adquirió conocimientos para estabilizar a personas heridas o con problemas médicos súbitos. La preparación para quienes operan en espacios naturales exige el dominio de respuestas rápidas ante situaciones comunes en la región, tales como golpes de calor, deshidratación grave, lesiones o esguinces por caminatas en terreno irregular, reacciones alérgicas por contacto con la flora o fauna endémica, y la ejecución correcta de maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Se les hizo saber que al contar con emprendedores y guías capacitados para manejar crisis médicas en su etapa preliminar, se reduce el tiempo de atención efectiva mientras se gestiona el arribo de los servicios médicos de urgencia o se realiza la extracción y traslado del paciente hacia una clínica en la capital del estado.

La incorporación de protocolos de protección civil en la currícula de los guías comunitarios responde a las exigencias operativas del sector turístico actual, el cual requiere estrictas garantías de seguridad para el turismo ecológico y de exploración.