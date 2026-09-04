Síguenos

Última hora

Yucatán

Violencia en Mérida: hombre resulta herido tras presunta agresión con machete

Campeche / Sucesos

Empleado resulta herido tras fallido asalto con cuchillo en el mercado principal de Campeche

Un sujeto amagó con un cuchillo a empleados de una tienda para exigir dinero; lesionó a un trabajador y logró escapar entre los pasillos del mercado principal.

Por Redacción Por Esto!

4 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Sujeto armado con cuchillo intenta robar una tienda cerca del mercado
Sujeto armado con cuchillo intenta robar una tienda cerca del mercado / Dismar Herrera

Un sujeto ingresó a una tienda de abarrotes ubicada en el área del mercado, donde amagó con un cuchillo a los empleados para apoderarse de dinero en efectivo, pero, al ser ignorado, lesionó a uno de los trabajadores, aunque las heridas no fueron de gravedad.

Las autoridades investigan ambos casos.

Noticia Destacada

Dos robos golpean a Seybaplaya: saquean un comercio y un domicilio

Tras cometer la agresión, el sujeto huyó hacia la calle Nicaragua con dirección a Chihuahua, por lo que elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, logró perderse de vista al ingresar en los pasillos del mercado principal.

JGH

Te puede interesar