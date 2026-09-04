Empleado resulta herido tras fallido asalto con cuchillo en el mercado principal de Campeche

Un sujeto ingresó a una tienda de abarrotes ubicada en el área del mercado, donde amagó con un cuchillo a los empleados para apoderarse de dinero en efectivo, pero, al ser ignorado, lesionó a uno de los trabajadores, aunque las heridas no fueron de gravedad.

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Tras cometer la agresión, el sujeto huyó hacia la calle Nicaragua con dirección a Chihuahua, por lo que elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, logró perderse de vista al ingresar en los pasillos del mercado principal.

JGH