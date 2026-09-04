Campeche formará “guardianes” para detectar señales de alerta y prevenir el suicidio

Con 52 mil 672 personas capacitadas en todo el país, el Modelo ESPERA busca echar nuevas raíces en Campeche para convertir a ciudadanas y ciudadanos en 'guardianes' para la prevención del suicidio, bajo la premisa de que salvar una vida no depende únicamente de especialistas, sino también de contar con personas preparadas para detectar señales de alerta, escuchar, acompañar y vincular a personas en crisis con ayuda profesional.

Noticia Destacada Empleado resulta herido tras fallido asalto con cuchillo en el mercado principal de Campeche

Campeche alberga este 4 y 5 de septiembre el Primer Encuentro Nacional de Guardianes para la Prevención del Suicidio, basado en el Modelo ESPERA, con la meta de fortalecer la prevención desde las comunidades y no únicamente desde hospitales o servicios especializados.

Durante la inauguración, el representante nacional de Guardianes para la Prevención del Suicidio, Rodolfo Moreno Ramírez, destacó que el movimiento surgió en 2019 en Tepic, Nayarit, a partir de una pregunta: qué hacer para que una persona que atraviesa sufrimiento encuentre a alguien capaz de escucharla, reconocer lo que ocurre y acercarla oportunamente a recibir atención.

Desde entonces, explicó, el Modelo ESPERA ha extendido su trabajo a distintos estados del país y, hasta el cierre de agosto, 52 mil 672 personas han participado en sus procesos de formación, cifra que representa miles de posibilidades para identificar a tiempo a alguien que no está bien y ayudarlo a encontrar apoyo.

Moreno Ramírez subrayó que la prevención del suicidio debe salir de los consultorios y hospitales para instalarse también en escuelas, universidades, centros de trabajo, instituciones, familias y espacios comunitarios, mediante personas preparadas para convertirse en esa primera puerta de auxilio y construir un puente hacia la atención profesional.

En Campeche, el objetivo es ampliar esa red y formar nuevos guardianes, bajo la premisa de que la prevención es una responsabilidad colectiva. El representante nacional reconoció que la entidad se ha convertido en uno de los ejemplos más importantes del modelo por su liderazgo, alianzas, procesos formativos y continuidad en las acciones comunitarias.

“La esperanza no es pasiva: se organiza, aprende, construye rutas y se vuelve presencia comunitaria”, sostuvo durante el encuentro, al llamar a los participantes a asumir la capacitación no solamente como un motivo de orgullo, sino como una responsabilidad para llegar a más personas y comunidades.

En el marco del encuentro también fueron reconocidos los primeros dos Centros Guardianes del país bajo el Modelo ESPERA: la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Campeche y el CEPAI de Querétaro.

Durante dos días, representantes de diversas disciplinas, instituciones y entidades compartirán experiencias y herramientas para fortalecer una red que permita que más personas sepan escuchar sin estigma, preguntar, acompañar y canalizar oportunamente a quienes atraviesan una situación de crisis.

JGH