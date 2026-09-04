Más de 14 mil docentes activos inician ciclo escolar en Campeche

Con alrededor de 20 mil agremiados, entre trabajadores activos y jubilados, la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició el ciclo escolar 2026-2027 con una agenda centrada en la capacitación docente y el uso adecuado de la inteligencia artificial en las aulas.

El secretario general del organismo sindical, Sergio Flores Gutiérrez, señaló que entre 14 mil y 15 mil integrantes se encuentran en activo y forman parte del personal que comenzó actividades en este nuevo periodo escolar.

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Entre las prioridades para los próximos meses se encuentra la realización de foros y encuentros pedagógicos relacionados con las nuevas tecnologías y su impacto en el ámbito educativo.

Flores Gutiérrez destacó que la inteligencia artificial representa uno de los principales temas que deberá atender el sector educativo durante el ciclo que recién comenzó.

Ante el crecimiento en el uso de estas herramientas, consideró necesario establecer criterios que permitan aprovechar sus beneficios y evitar prácticas inadecuadas, tanto por parte de maestros como de alumnos. El dirigente sindical planteó que el uso de la tecnología debe contar con una orientación clara por parte de los responsables de los procesos educativos.

El sindicato también dará seguimiento a los distintos temas que integran su agenda laboral en los diferentes niveles educativos, con atención a los procesos que involucran a sus agremiados.

Entre ellos se encuentran los procedimientos relacionados con la promoción y admisión, así como otros mecanismos que se desarrollan a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

La organización sindical señaló que continuará con el acompañamiento a los trabajadores que participan en estos procesos y con la atención de los asuntos que forman parte de la agenda educativa y laboral.

La intención es mantener comunicación con los docentes y dar seguimiento a las necesidades que surjan durante el desarrollo del ciclo escolar.

Uno de los temas que destacó el secretario general fue la recuperación de las becas comisión como prestación laboral, beneficio que, según señaló, había permanecido fuera de las prestaciones durante 14 años.