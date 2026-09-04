Más de 250 cuerpos permanecen sin identificar en el Semefo de Chetumal, denuncia colectivo

Madres y padres de familia, exigen a la Fiscalía General del Estado, mayores resultados en el área de forense, toda vez que, en el Servicio Médico Forense de la ciudad de Chetumal, se tiene más de 250 cuerpos que no han sido identificados y que datan desde el 2024, señaló José Huerta, presidente del Colectivo Buscando por Amor, previo al operativo de Búsqueda que se puso en marcha este viernes y que el abanico de búsqueda fue la zona sur del municipio.

De acuerdo a información dada a conocer por el presidente del Colectivo Buscando por Amor, José Huerta, previo al inicio del operativo de búsqueda prevista para este día viernes, en el sur del municipio, señaló que en este año como colectivo en coordinación con las autoridades hemos avanzado en tácticas más que nada en salidas a búsqueda pero hasta el momento se ha registrado algún caso positivo.

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Mencionó que donde hemos ido la maleza ha hecho de las suyas, los lugares ya han sido limpiados no hemos encontrado algún rastro que nos pudiera llevar a las víctimas, por lo que hemos insistido para que este tipo de trabajos se siga pese a que las autoridades digan que ya sus agendas ya se encuentra saturadas.

Refirió que “Queremos resultados, quedaron desde mayo por el director del Área de Periciales en atender el rezago que se tiene para la identificación de víctimas que se encuentra resguardadas el el área de servicio medico forenses y sin que hasta el momento nos den una respuesta.

"Es necesario que metan más antropólogos en Chetumal para trabajar esa área, a nuestros familiares no se tendrían que hacer tantos operativos porque lo primero que dicen es que en la agenda ya no da para más operativos es que la agenda ya está llena por qué porque cada día son más los desaparecidos y son menos los que aparecen".

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Enfatizó que un dato curioso es que los resultados positivos que se ha tenidos, la mayoría de los que han aparecido, son hombres y nos preguntamos dónde están las mujeres dónde quedan las mujeres dónde están las chicas.

El operativo de búsqueda dio inicio en frente de las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas Desparecidas en Quintana Roo, que se ubica en la calle 67 entre 54 y 56 de la colonia Cecilio Chi, donde se sumaron elementos de la Policía de Investigación, Peritos, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal a través del Grupo Jaguar, y elementos de la Guardia Nacional, quienes tras coordinar acciones se perfilaron rumbo al sur del municipio para recorrer brechas, caminos y carreteras que se ubican en el sur del municipio.