Reino Unido entrega a Ucrania tecnología Stone Cloak para proteger sus drones de las defensas rusas

El primer ministro británico, Andy Burnham, anunció que Reino Unido compartirá con Ucrania la tecnología del nuevo sistema de guerra electrónica Stone Cloak, desarrollado para dificultar que las defensas aéreas rusas localicen y ataquen drones ucranianos.

Burnham confirmó la medida durante una reunión con el presidente Volodímir Zelenski en una base naval británica. El mandatario ucraniano se convirtió en el primer dirigente extranjero recibido por el nuevo jefe del Gobierno del Reino Unido desde que asumió el cargo el 20 de julio.

Ambos líderes también conversaron con más de 200 militares y marinos de Ucrania que participaron durante tres semanas en el ejercicio Sea Breeze, centrado en seguridad marítima y operaciones contra minas.

¿Qué es Stone Cloak y cómo protege a los drones ucranianos?

Stone Cloak es un dispositivo de interferencia electrónica de un tamaño similar al de una tableta. Se instala en los drones y obstaculiza el funcionamiento de los sistemas rusos encargados de rastrearlos y seleccionarlos como objetivos.

Su propósito es permitir que las aeronaves no tripuladas mantengan sus operaciones, alcancen sus blancos y reduzcan su vulnerabilidad ante las defensas aéreas de Rusia.

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Miles de estos equipos ya fueron entregados a Ucrania por el Ministerio de Defensa británico. El nuevo acuerdo va más allá, pues Reino Unido compartirá la propiedad intelectual para que el país pueda producirlos en grandes cantidades dentro de su propio territorio.

Burnham promete mantener el respaldo británico a Ucrania

Durante el encuentro, Andy Burnham afirmó que su Gobierno continuará con los compromisos asumidos por Reino Unido desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

El primer ministro calificó como “inquebrantable” la relación entre ambos países y sostuvo que Londres mantendrá su respaldo hasta alcanzar una paz duradera y justa.

Zelenski agradeció la transferencia de tecnología y destacó que los sistemas de guerra electrónica ayudarán a proteger las operaciones de los drones utilizados por las fuerzas ucranianas.

Desde el comienzo de la guerra, Reino Unido ha destinado 25 mil millones de libras al apoyo de Ucrania. Esa cantidad incluye 16 mil millones en asistencia militar y 5 mil 600 millones en ayuda no militar. Además, Londres mantiene el compromiso de aportar tres mil millones de libras al año durante el tiempo que resulte necesario.

Portsmouth Naval Base, United Kingdom. Today, aboard the Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, UK Prime Minister Andy Burnham @andyburnham and I had our first meeting. We greatly appreciate that our team is the first to visit the United Kingdom since Andy Burnham took… pic.twitter.com/BxJZiHRnSE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

Tecnología también reforzará la defensa del Reino Unido

El Gobierno británico prevé incorporar Stone Cloak a su próxima generación de armas de largo alcance.

Entre los proyectos que podrían utilizar esta capacidad se encuentra Brakestop, un programa para desarrollar un misil de crucero de bajo costo. La experiencia obtenida en el frente ucraniano permitirá adaptar el sistema a las necesidades futuras de las Fuerzas Armadas británicas.

Reino Unido también impulsa otros programas de drones y guerra electrónica, entre ellos StormShroud, que integra tecnología de interferencia para neutralizar defensas enemigas sin exponer directamente a tripulaciones.

La transferencia de Stone Cloak se produce mientras Ucrania solicita más sistemas de defensa aérea y municiones para responder a los ataques rusos, en un contexto de presión sobre las reservas militares de Estados Unidos y sus aliados.

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