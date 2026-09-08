Intentan robar cuatro obras de Renoir en museo de Francia; dos siguen desaparecidas

Dos personas intentaron robar este martes cuatro obras de arte del Museo Renoir, ubicado en Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, pero abandonaron dos piezas durante la huida, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de las otras dos.

El alcalde de la localidad, Bryan Masson, informó que la alarma del recinto se activó a las 05:48 horas y que cinco minutos después la Policía Municipal ya se encontraba en el lugar.

Los sospechosos fueron detectados por las cámaras de videovigilancia y lograron escapar antes de la llegada de los agentes.

¿Qué pasó en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer?

De acuerdo con Masson, los intrusos intentaron llevarse cuatro piezas del museo. Una de ellas fue abandonada durante la huida y una segunda fue encontrada posteriormente en el jardín del recinto.

Las otras dos obras permanecen desaparecidas y son buscadas por las autoridades francesas.

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El alcalde señaló que la rápida actuación de la Policía Municipal permitió limitar el alcance del robo y describió a los responsables como un grupo aparentemente organizado y bien informado.

Policía busca a los responsables del robo

La Policía Municipal y la Policía Nacional continúan desplegadas en la zona, mientras los investigadores trabajan para localizar a los autores y recuperar las obras que siguen desaparecidas.

La investigación quedó a cargo de la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS).

Masson afirmó que el caso refuerza la necesidad de mejorar los esquemas de seguridad de los museos y acelerar las auditorías previstas para proteger el patrimonio cultural de la ciudad.

¿Qué alberga el Museo Renoir?

El museo fue creado en 1960 y está instalado en Les Collettes, la última residencia del pintor Pierre-Auguste Renoir.

El recinto conserva alrededor de una decena de pinturas originales del artista, unas 40 esculturas, además de muebles, objetos personales, fotografías y archivos.

Las autoridades no han detallado hasta el momento cuáles son las dos obras que continúan desaparecidas ni su valor económico.

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