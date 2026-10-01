Presidenta Sheinbaum condena decapitación de estatua de Felipe Calderón en Los Pinos: “No estoy de acuerdo”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó este jueves 1 de octubre el daño causado a la estatua del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el Complejo Cultural Los Pinos y rechazó la forma en que los manifestantes ingresaron al recinto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que no comparte ninguna acción que implique violencia, aunque reconoció el descontento que mantienen extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro por la extinción del organismo durante el sexenio de Calderón.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y con cómo entraron a Los Pinos”, señaló Sheinbaum, quien agregó que este tipo de actos deben condenarse sin importar de dónde provengan.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la estatua de Felipe Calderón?

La presidenta consideró que la acción incluso podría interpretarse como una provocación y sostuvo que el enojo acumulado por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro no justifica los hechos ocurridos en Los Pinos.

Sheinbaum recordó que el decreto de extinción fue publicado el 11 de octubre de 2009, durante el gobierno de Calderón, y volvió a calificar esa decisión como una “barbaridad”.

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Sin embargo, insistió en que una inconformidad laboral o política debe expresarse sin recurrir a actos violentos.

¿Qué ocurrió con la estatua de Felipe Calderón?

La tarde del miércoles, manifestantes que protestaban contra Calderón se trasladaron hasta Los Pinos después de concentrarse en Paseo de la Reforma, donde el exmandatario participó en el Foro América Libre 2026.

Ya dentro del complejo cultural, un grupo golpeó la escultura hasta desprenderle la cabeza. La estatua se encontraba en el suelo desde julio de 2025, cuando un árbol la derribó.

#MañaneraDelPueblo. Condena la presidenta @Claudiashein lo que ocurrió ayer con la estatua del ex presidente @FelipeCalderon y subrayó que por ninguna razón se debe acudir a la violencia. pic.twitter.com/qvu8PNMxys — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 1, 2026

SME se deslinda de los daños en Los Pinos

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se deslindó posteriormente de los daños y sostuvo que las personas responsables no pertenecían a su organización.

La protesta estuvo relacionada con el reclamo que extrabajadores mantienen desde la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, decisión que afectó a decenas de miles de empleados en 2009.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum también cuestionó las declaraciones recientes de Calderón sobre democracia y libertad de expresión. Esa crítica política, sin embargo, fue separada por la propia mandataria de su condena a los daños registrados en Los Pinos.

IO