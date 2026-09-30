Reaparece AMLO para presentar su libro “Pueblo”; resalta la figura de Benito Juárez por consolidar el Estado laico

El expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo libro El Pueblo, una obra de 10 capítulos en la que aborda la historia política de México, desde la Independencia hasta la Cuarta Transformación, y que dedicó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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¿De qué trata el nuevo libro de AMLO, El Pueblo?

El exmandatario explicó que el libro recorre los principales acontecimientos históricos del país, desde la lucha encabezada por Miguel Hidalgo y José María Morelos, pasando por la Reforma de Benito Juárez y la Revolución Mexicana, hasta llegar al movimiento político que lo llevó a la Presidencia.

Entre los temas que desarrolla se encuentran la lucha entre liberales y conservadores, las intervenciones extranjeras, el porfiriato, el maderismo y el cardenismo, así como los gobiernos posteriores a la Revolución.

La obra también incluye un análisis de los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, periodo que López Obrador calificó como una etapa de entrega de bienes nacionales y privilegios económicos. El último capítulo está dedicado a la Cuarta Transformación.

AMLO destaca los logros de la Cuarta Transformación

Durante la presentación, el expresidente destacó el papel de los movimientos sociales en la construcción del país y defendió los resultados de su administración, particularmente la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y la ampliación de los programas sociales.

Asimismo, reiteró sus críticas al Fobaproa y a los medios de comunicación, a los que acusó de favorecer intereses económicos y políticos.

López Obrador confirma su retiro de la política

López Obrador manifestó su satisfacción por retirarse de la política después de casi cinco décadas de actividad pública y consideró que la Cuarta Transformación representa una nueva etapa en la historia nacional.

Con El Pueblo, el exmandatario busca dejar plasmada su interpretación de los principales acontecimientos políticos de México y del movimiento que encabezó, además de dedicar la publicación a Claudia Sheinbaum, quien actualmente ocupa la Presidencia de la República.

JGH