Presidenta Sheinbaum agradece a AMLO sus palabras tras reaparición para presentar nuevo libro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció este jueves 1 de octubre las palabras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dedicó durante su reaparición pública para presentar su nuevo libro.

Al inicio de su conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria se refirió al video que López Obrador difundió la tarde del miércoles 30 de septiembre a través de YouTube.

Sheinbaum calificó el mensaje como “muy emotivo” y destacó el contexto político e histórico que, a su consideración, expuso el exmandatario.

“Le agradezco mucho sus palabras”, expresó la presidenta, quien adelantó que buscaría adquirir el libro este mismo jueves.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reaparición de López Obrador?

Sheinbaum sostuvo que López Obrador se retiró de la vida pública y de la actividad política cotidiana, pero consideró que sus libros representan otra forma de participar en la reflexión política.

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La presidenta recordó que el exmandatario ya había publicado Grandeza y ahora presentó una obra centrada en la historia política de México desde la Independencia.

También destacó que en el video aparecen referencias a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

“El video nos da para meses”, comentó Sheinbaum al señalar que posteriormente abordará algunos de los temas incluidos en la publicación.

Sheinbaum agradece mensaje de AMLO a dos años de iniciar su Gobierno

La declaración ocurrió además en una fecha simbólica para la presidenta, quien recordó que este 1 de octubre se cumplen dos años del inicio de su administración federal.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó que hoy se cumplen dos años del inicio de su gobierno. Además, reconoció las palabras del expresidente @lopezobrador_ tras el anuncio de su nuevo libro. Explicó que, aunque se retiró de la vida pública y de la acción… pic.twitter.com/SiKxARLctu — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 1, 2026

Sheinbaum cerró sus comentarios con un nuevo agradecimiento a López Obrador por el mensaje que le dedicó durante la presentación de su obra.

El expresidente dejó el cargo el 30 de septiembre de 2024 y desde entonces ha mantenido una presencia pública limitada, centrada principalmente en la escritura y presentación de sus libros. Su última conferencia matutina como presidente ocurrió precisamente el 30 de septiembre de 2024.

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