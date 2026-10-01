Aparatoso accidente entre combi y unidad piloto paraliza avenida en San Carlos en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente entre una unidad piloto y una combi del transporte colectivo dejó cuantiosos daños materiales y generó importantes afectaciones a la circulación la mañana de este jueves, en los límites de la colonia San Carlos.

Noticia Destacada Choque frente al Hospital General provoca tráfico durante una hora en Ciudad del Carmen

El percance ocurrió sobre la avenida Boquerón del Palmar, en el cruce con la calle 53, entre la calle 55, donde el conductor de un automóvil Chevrolet de color amarillo, habilitado como unidad piloto y con placas DGM-894-C del estado de Campeche, intentó realizar una maniobra para retornar sobre la misma avenida.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la maniobra habría sido realizada de manera incorrecta, provocando que el Chevrolet terminara impactándose de frente contra una combi Nissan de color blanco con rojo, marcada con el número económico 0588 y perteneciente a la ruta Santa Isabel, con placas A-466-BEE.

El fuerte impacto ocasionó daños materiales de consideración en ambas unidades. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de pasajeros o conductores a un hospital.

Sin embargo, debido a que los vehículos quedaron sobre la zona de rodamiento, dos carriles permanecieron bloqueados, provocando afectaciones importantes al tráfico y complicaciones para los automovilistas que circulaban por este punto.

Finalmente, los involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras y, tras llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, procedieron a orillar las unidades para liberar los carriles y restablecer paulatinamente la circulación.

JGH