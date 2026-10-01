Alemania retira a sus últimos soldados de Irak luego de que EU también abandonará el país

Alemania retiró a sus últimos soldados desplegados en Irak, con lo que puso fin a más de una década de participación militar en la misión internacional contra el Estado Islámico (EI).

Las Fuerzas Armadas alemanas informaron que los 28 militares que permanecían en Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, entregaron sus instalaciones al Gobierno de Irak y abandonaron el país.

Permanecerá únicamente el personal destinado a la agregaduría militar de la Embajada alemana en Bagdad.

La Bundeswehr había participado desde 2015 en las operaciones internacionales contra el Estado Islámico, con tareas de asesoría, capacitación y apoyo a las fuerzas iraquíes. El despliegue formó parte de la coalición internacional contra el grupo y contó con respaldo de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

¿Por qué Alemania retiró sus tropas de Irak?

El Gobierno iraquí decidió asumir de forma plena las tareas de seguridad del país, por lo que los contingentes extranjeros comenzaron a cerrar sus operaciones.

Noticia Destacada Irán lanza nuevos ataques contra objetivos de EU en Kuwait y eleva tensión en Medio Oriente

El secretario de Estado del Ministerio de Defensa alemán, Nils Hilmer, señaló que Berlín respeta la decisión de Bagdad, aunque adelantó que buscará nuevas formas de cooperación con las fuerzas armadas iraquíes y con los peshmerga del Kurdistán.

La salida se produjo después de meses de tensión en Erbil, donde aumentaron los ataques contra instalaciones vinculadas con la coalición internacional.

Estados Unidos también completa su retirada de Irak

La salida alemana ocurre de forma paralela al retiro de las últimas tropas estadounidenses de Irak, anunciado el 30 de septiembre por el presidente Donald Trump.

Estados Unidos dio por terminada así una misión de aproximadamente 12 años contra el Estado Islámico. Las últimas fuerzas estadounidenses abandonaron una base en el norte iraquí como parte del acuerdo alcanzado entre Washington y Bagdad para concluir progresivamente la presencia militar extranjera.

Trump calificó el retiro como una “victoria” para Estados Unidos, Irak y la lucha contra el EI. El Gobierno iraquí, por su parte, presentó la salida de las tropas extranjeras como el inicio de una etapa en la que sus propias fuerzas asumirán una mayor responsabilidad sobre la seguridad nacional.

Tras once años, últimas tropas alemanas abandonan Irak



Un total de 28 soldados dejaron las instalaciones utilizadas por la Bundeswhr en el Kurdistán iraquí, donde participaron en la misión de la ONU para combatir a Estado Islámico. https://t.co/9cCVYKmmPu (dz) — DW Español (@dw_espanol) October 1, 2026

¿Qué pasará con la cooperación militar en Irak?

El fin de estos despliegues no implica necesariamente la desaparición de la cooperación con Irak. Alemania adelantó que mantendrá contactos en materia de seguridad y capacitación, mientras que Estados Unidos prevé continuar con apoyo relacionado con entrenamiento e inteligencia.

El retiro también abre un nuevo escenario para el Gobierno iraquí frente a las milicias armadas y ante el riesgo de que células remanentes del Estado Islámico intenten recuperar presencia en la región.

IO