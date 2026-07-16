Pablo Lemus toma vacaciones por su cumpleaños; Salvador Zamora queda al frente del Gobierno de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que tomará un periodo de vacaciones del jueves 16 al viernes 24 de julio con motivo de su cumpleaños, por lo que se ausentará temporalmente de sus actividades al frente del Poder Ejecutivo estatal.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario explicó que durante esos días el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, quedará como encargado del despacho para atender los asuntos que surjan en la administración pública estatal.

Lemus aseguró que las actividades del Gobierno de Jalisco continuarán con normalidad y que Zamora tendrá la responsabilidad de coordinar la atención de cualquier necesidad durante su ausencia.

“Durante estos días, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quedará como encargado del despacho para atender cualquier necesidad”, señaló el gobernador en su publicación.

¿Cuántos días estará de vacaciones Pablo Lemus?

El periodo anunciado comprende nueve días, desde este jueves 16 y hasta el viernes 24 de julio. De acuerdo con el mensaje difundido por el mandatario, la pausa corresponde a unos días de descanso relacionados con la celebración de su cumpleaños.

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El gobernador no informó si realizará actividades públicas durante ese lapso ni precisó el lugar en el que permanecerá. Tampoco detalló si retomará su agenda oficial el sábado 25 de julio o hasta el siguiente día hábil.

La comunicación se limitó a notificar su ausencia y a confirmar quién asumirá temporalmente la conducción administrativa del estado.

¿Quién es Salvador Zamora, encargado del despacho en Jalisco?

Salvador Zamora se desempeña como secretario general de Gobierno de Jalisco, cargo desde el cual participa en la coordinación política y administrativa entre las dependencias estatales, los municipios y otros poderes públicos.

Buenos días, quiero informarles que a partir de este jueves 16 y hasta el viernes 24 de julio tomaré unos días de vacaciones con motivo de mi cumpleaños. Durante estos días, el Secretario General de Gobierno, @SalvadorZamoraZ, quedará como encargado del despacho para atender… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 16, 2026

Durante la ausencia de Lemus, quedará como encargado del despacho, figura que permite mantener la operación gubernamental sin que exista una sustitución definitiva del titular del Ejecutivo.

Entre sus funciones estará dar seguimiento a los asuntos prioritarios, atender posibles contingencias y mantener la coordinación con el gabinete estatal.

Pablo Lemus no anunció cambios adicionales dentro de su equipo ni modificaciones en la agenda institucional. El Gobierno de Jalisco continuará con sus programas y servicios bajo la coordinación temporal de Salvador Zamora hasta el regreso del mandatario.

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