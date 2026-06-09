Jalisco suspende clases y actividades laborales por inauguración del Mundial 2026: ¿a quiénes aplica?

Jalisco se sumó a las medidas especiales por la inauguración del Mundial 2026 y anunció la suspensión de clases y actividades laborales del sector público para este jueves 11 de junio, fecha en la que arrancará el torneo internacional en México.

El anuncio fue realizado por el gobernador Pablo Lemus, quien explicó que la decisión busca reducir afectaciones en la movilidad y permitir que la población pueda seguir el partido inaugural.

La medida se da en sintonía con lo informado por el Gobierno federal para la Ciudad de México, donde también habrá ajustes en actividades escolares y administrativas.

¿Por qué Jalisco suspenderá clases y actividades laborales el 11 de junio?

De acuerdo con el gobierno estatal, la suspensión tiene como objetivo facilitar los traslados durante una jornada que se prevé con alta actividad por el inicio del Mundial 2026. Jalisco es una de las tres sedes mexicanas del torneo, junto con la Ciudad de México y Nuevo León, por lo que las autoridades buscan reducir la carga vial y mejorar las condiciones de movilidad.

Pablo Lemus detalló que el decreto aplicará para trabajadores del sector público estatal, aunque quedarán exceptuadas las áreas consideradas esenciales, como seguridad, protección civil, atención de emergencias y otros servicios que no pueden detener sus operaciones.

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En el caso de los estudiantes, la medida contempla la suspensión de la jornada lectiva, por lo que no habrá clases durante ese día en el estado.

¿Qué pasará en la Ciudad de México por la inauguración del Mundial 2026?

La decisión de Jalisco llega después de que el Gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto para suspender actividades escolares y laborales en la Ciudad de México por la inauguración del Mundial 2026.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la medida busca mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto para habitantes de la capital como para visitantes.

Además, las autoridades federales hicieron un llamado para que las actividades administrativas no esenciales adopten esquemas de teletrabajo, con el fin de disminuir la presencia de personas en oficinas y reducir la saturación en vialidades.

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuál será el partido inaugural?

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el primer partido del torneo.

La justa mundialista será organizada por México, Estados Unidos y Canadá, y marcará una nueva edición histórica para el país, que volverá a recibir partidos de una Copa del Mundo.

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