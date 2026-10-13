Síguenos

Última hora

Internacional

Vaticano confirma que el Papa León XIV tiene cáncer de pulmón; le extirpan un lóbulo en cirugía

México

Presidenta Sheinbaum se reúne con José Medina Mora por el 50 aniversario del CCE

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora para conmemorar los 50 años del Consejo Coordinador Empresarial, que destacó el diálogo y la unidad.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

13 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) / CCE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del organismo que representa al sector privado del país.

A través de su cuenta oficial de X, el CCE compartió una fotografía en la que aparecen ambos durante el encuentro, celebrado en el marco de los festejos por sus cinco décadas de existencia.

El organismo empresarial destacó la importancia del diálogo y la construcción de acuerdos entre los sectores público y privado.

CCE recibe a Claudia Sheinbaum por su 50 aniversario

En su publicación, el Consejo Coordinador Empresarial informó sobre la visita de la mandataria federal y destacó los principios que han acompañado su trayectoria.

"Recibimos a la Presidenta de México @Claudiashein para conmemorar el #50Aniversario del #CCE", señaló el organismo.

La construcción de vivienda representa una inversión superior a 300 mil millones de pesos anuales

Noticia Destacada

Gobierno federal destaca creación de empleos en México y prevé mayor crecimiento económico por inversión pública

Asimismo, hizo referencia a una historia de diálogo y acuerdos en favor de la democracia, la libre empresa y la unidad.

Sheinbaum y José Medina Mora participan en conmemoración empresarial

La fotografía difundida muestra a Claudia Sheinbaum y José Medina Mora durante su encuentro, en el contexto de la celebración del aniversario del CCE.

El Consejo Coordinador Empresarial cumple 50 años como organismo de representación e interlocución del sector privado mexicano.

Cabe señalar que este encuentro con la mandataria mexicana se da en el marco de la comida y entrega de reconocimientos del organismo empresarial.

La conmemoración se produce en un contexto de interlocución entre el Gobierno federal y las organizaciones empresariales sobre el desarrollo económico y la actividad productiva del país.

IO

Te puede interesar