Presidenta Sheinbaum se reúne con José Medina Mora por el 50 aniversario del CCE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del organismo que representa al sector privado del país.

A través de su cuenta oficial de X, el CCE compartió una fotografía en la que aparecen ambos durante el encuentro, celebrado en el marco de los festejos por sus cinco décadas de existencia.

El organismo empresarial destacó la importancia del diálogo y la construcción de acuerdos entre los sectores público y privado.

CCE recibe a Claudia Sheinbaum por su 50 aniversario

En su publicación, el Consejo Coordinador Empresarial informó sobre la visita de la mandataria federal y destacó los principios que han acompañado su trayectoria.

"Recibimos a la Presidenta de México @Claudiashein para conmemorar el #50Aniversario del #CCE", señaló el organismo.

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Asimismo, hizo referencia a una historia de diálogo y acuerdos en favor de la democracia, la libre empresa y la unidad.

Sheinbaum y José Medina Mora participan en conmemoración empresarial

La fotografía difundida muestra a Claudia Sheinbaum y José Medina Mora durante su encuentro, en el contexto de la celebración del aniversario del CCE.

El Consejo Coordinador Empresarial cumple 50 años como organismo de representación e interlocución del sector privado mexicano.

Recibimos a la Presidenta de México @Claudiashein para conmemorar el #50Aniversario del #CCE, una historia de diálogo y construcción de acuerdos a favor de la democracia, la libre empresa y la unidad. #DialogarParaAvanzar https://t.co/VWouGAQER6 — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) October 13, 2026

Cabe señalar que este encuentro con la mandataria mexicana se da en el marco de la comida y entrega de reconocimientos del organismo empresarial.

La conmemoración se produce en un contexto de interlocución entre el Gobierno federal y las organizaciones empresariales sobre el desarrollo económico y la actividad productiva del país.

IO