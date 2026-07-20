CCE pide no apresurar un “mal acuerdo” del T-MEC y plantea esperar hasta que termine Trump

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Gobierno de México no apresurar un acuerdo desfavorable durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque las negociaciones deban prolongarse hasta el final del mandato de Donald Trump.

José Medina Mora, presidente del organismo empresarial, afirmó que el sector privado mantiene una expectativa favorable, pero considera necesario actuar con paciencia ante las exigencias del Gobierno estadounidense.

“No tenemos prisa, no queremos un mal arreglo pronto”, declaró el dirigente empresarial antes de una nueva ronda de conversaciones entre autoridades y representantes del sector privado de México y Estados Unidos.

¿Por qué el CCE pide no apresurar un acuerdo del T-MEC?

Medina Mora explicó que el T-MEC no concluyó después de que los tres países dejaron pasar la posibilidad de extenderlo por otros 16 años durante la revisión del 1 de julio.

El acuerdo comercial continuará vigente hasta 2036, pero estará sujeto a revisiones anuales. En caso de que México, Estados Unidos y Canadá acuerden posteriormente su prórroga, comenzará un nuevo periodo de 16 años y las evaluaciones volverán a realizarse cada seis años.

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El presidente del CCE consideró que una oportunidad para destrabar las negociaciones podría presentarse después de las elecciones legislativas de Estados Unidos de noviembre de 2026. Otro escenario sería esperar hasta el proceso electoral presidencial de 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha señalado que México buscará acuerdos que ofrezcan certidumbre y eviten que cada revisión anual se convierta en una nueva negociación completa del tratado.

CCE pide eliminar aranceles y mantener libre comercio

El sector empresarial mexicano propuso conservar el arancel de cero por ciento para todos los productos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC.

Medina Mora señaló que los aranceles aplicados por Estados Unidos bajo la Sección 232 alteraron los mercados del acero, aluminio y sector automotriz. Afirmó que algunos vehículos de empresas estadounidenses fabricados en México enfrentan mayores costos que unidades importadas desde Japón o Corea del Sur.

El CCE también pidió reciprocidad en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, utilizado para investigar posibles violaciones a derechos laborales en plantas específicas. Según el organismo, las obligaciones no deben aplicarse únicamente a centros de trabajo mexicanos.

México busca fortalecer cadenas productivas de Norteamérica

La iniciativa privada planteó reducir la dependencia de insumos procedentes de Asia y aumentar la participación de proveedores de México, Estados Unidos y Canadá.

Medina Mora sostuvo que la integración regional requiere inversiones para recuperar capacidades productivas y tecnológicas. El objetivo consiste en que América del Norte produzca una mayor proporción de los componentes que utilizan sus industrias.

Agradecemos al Secretario @m_ebrard este espacio. A través del diálogo, empresas y gobierno trabajamos juntos para generar las mejores condiciones de competitividad para México y Norteamérica en el marco de la revisión del #TMEC.



El #CCE seguirá impulsando una agenda que brinde… https://t.co/NO2XLDde3o — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) July 16, 2026

El CCE ha mantenido reuniones en Washington para dialogar con funcionarios, legisladores y representantes empresariales sobre la revisión del tratado y la competitividad regional.

México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y el T-MEC continuará como el marco que regula los intercambios regionales. El sector privado anticipa que persistirán las presiones arancelarias y el discurso político estadounidense, por lo que pidió mantener la coordinación con empresas de los tres países y evitar decisiones precipitadas.

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