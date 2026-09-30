Joaquín Díaz Mena analiza con empresarios nuevas oportunidades de inversión en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, para analizar el panorama económico del país, las perspectivas de inversión y los proyectos estratégicos que buscan fortalecer la posición de Yucatán como destino para el capital productivo.

Durante el encuentro, Díaz Mena señaló que la ubicación de Yucatán en el Golfo de México y su cercanía con Estados Unidos representan oportunidades ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el proceso de relocalización de cadenas productivas en Norteamérica.

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El mandatario también destacó entre las condiciones que pueden favorecer la llegada de nuevas inversiones la seguridad del estado y la disponibilidad de capital humano, además de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en coordinación con el Gobierno federal.

Entre las obras mencionadas se encuentra la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, contemplada en tres etapas y con la que se prevé triplicar la superficie de la infraestructura portuaria. También se encuentra el ramal ferroviario de carga que conectará la línea del Tren Maya con la zona de Progreso.

A estos proyectos se suman las obras relacionadas con el suministro energético, como el gasoducto Cuxtal II y la central Mérida IV, así como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar ubicados en Progreso y Umán.

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Díaz Mena planteó que estas condiciones forman parte de la estrategia del Renacimiento Maya para atraer inversiones y fortalecer las actividades productivas en Yucatán, al considerar que el estado cuenta con infraestructura, energía, conectividad y condiciones de seguridad que pueden ser aprovechadas por empresas interesadas en establecerse en la región.

Durante la reunión, el Gobernador y el presidente del CCE coincidieron en la importancia de mantener la comunicación entre el sector público y el privado para generar certidumbre a los inversionistas y vincular los proyectos estratégicos con las empresas.

Ambos acordaron dar seguimiento a los temas abordados junto con los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, con el propósito de identificar oportunidades de inversión y avanzar en proyectos que puedan traducirse en empleos y actividad económica para Yucatán.

Díaz Mena agradeció a Medina Mora Icaza su disposición para mantener el diálogo y conocer las oportunidades que ofrece el estado, así como la apertura para fortalecer la vinculación entre los proyectos de Yucatán y el sector empresarial del país.