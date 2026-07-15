Calendario escolar SEP 2026-2027: clases inician el 31 de agosto y habrá 16 días sin actividades regulares

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El próximo ciclo contempla 185 días efectivos de clases y comenzará el lunes 31 de agosto de 2026. El último día de actividades escolares será el viernes 9 de julio de 2027.

El documento establece las fechas de vacaciones, suspensiones de labores docentes, sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), entrega de calificaciones y actividades de planeación para el personal educativo.

La SEP es la autoridad encargada de determinar el calendario aplicable en las escuelas de educación básica de todo el país, conforme a la Ley General de Educación.

¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2026-2027?

La primera suspensión de labores docentes ocurrirá el miércoles 16 de septiembre de 2026, con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México.

Debido a que la fecha caerá a media semana, no formará un puente unido al fin de semana. El primer descanso que sí permitirá enlazar tres días llegará el lunes 2 de noviembre, cuando no habrá clases por la conmemoración del Día de Muertos.

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También se suspenderán las actividades el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana; el viernes 25 de diciembre; el viernes 1 de enero; el lunes 1 de febrero; el lunes 15 de marzo, y el miércoles 5 de mayo.

En total, el calendario marca ocho días de suspensión de labores docentes por fechas conmemorativas o festivas.

¿Cuántos Consejos Técnicos Escolares habrá?

La SEP programó ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, durante las cuales los estudiantes no tendrán clases regulares.

Las reuniones se realizarán el 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Además, el personal docente participará en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del 24 al 28 de agosto de 2026. Este periodo de cinco días corresponde a la planeación previa al comienzo del ciclo, por lo que no representa una suspensión para los alumnos, ya que las clases todavía no habrán iniciado.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Cuántos días se suspenderán totalmente las clases?

Al sumar las ocho fechas de suspensión de labores docentes y las ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, habrá 16 días del ciclo lectivo sin clases regulares, sin contar los periodos vacacionales ni el receso de verano.

Las vacaciones de invierno comprenderán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que el periodo de Semana Santa se extenderá del 22 de marzo al 2 de abril. El receso posterior al ciclo comenzará el 10 de julio de 2027.

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