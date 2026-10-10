Huracán Simón categoría 4 se acerca a Colima y Jalisco; tormenta Rachel avanza hacia Baja California

El Huracán Simón se mantiene en categoría 4 y continúa su aproximación a las costas de Colima y Jalisco, mientras que la tormenta tropical Rachel avanza hacia Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas de este sábado 10 de octubre de 2026, Simón se localizó a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simón categoría 4?

El SMN pronosticó lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la costa y el oeste de Michoacán, así como en Colima.

En Jalisco se esperan precipitaciones torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones de la costa y el este del estado.

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También se prevén lluvias intensas en el suroeste de Guerrero y muy fuertes en el sur de Nayarit.

Las costas de Jalisco y Colima podrían registrar oleaje de entre 6 y 8 metros de altura, además de rachas de viento de 120 a 130 kilómetros por hora, cuya intensidad podría aumentar durante la tarde y noche.

En Michoacán se pronostica oleaje de 4 a 6 metros y en Guerrero de 2 a 3 metros. Para Colima también se prevé una marea de tormenta de entre 1 y 2 metros.

Conagua mantiene alerta por vientos de huracán en el Pacífico

Debido a la proximidad de Simón, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

También continúa vigente una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Dónde se encuentra la Tormenta Tropical Rachel?

Por otra parte, la Tormenta Tropical Rachel se localizó a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 445 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Quintín, Baja California.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noreste a 48 kilómetros por hora.

Su circulación ocasionará lluvias fuertes en Baja California, además de rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en sus costas.

Asimismo, se prevé oleaje de 5 a 7 metros en la costa occidental de Baja California y de 3 a 5 metros en la costa occidental del norte de Baja California Sur.

Las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por efectos de tormenta tropical en sectores costeros de Baja California y Sonora.

#AvisoMeteorológico El @GobiernoMX informa que #Simon mantiene su trayectoria hacia las costas del Pacífico central mexicano, y #Rachel se dirige hacia #BajaCalifornia Se mantiene el pronóstico de lluvias extraordinarias en regiones de #Michoacán y #Colima. Más información: https://t.co/XYltLXemml — Conagua (@conagua_mx) October 10, 2026

Protección Civil advierte por inundaciones y deslaves

El SMN alertó que las lluvias asociadas con ambos sistemas podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

Ante estas condiciones, la Conagua recomendó a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, particularmente en las regiones costeras expuestas a los efectos de Simón y Rachel.

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