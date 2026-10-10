Huracán Simón categoría 4 y Tormenta Rachel amenazan México: estos estados tendrán lluvias y oleaje elevado

El Huracán Simón se mantiene en categoría 4 frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras la Tormenta Tropical Rachel avanza hacia Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 09:30 horas de este sábado 10 de octubre de 2026, Simón se localizó a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 6 kilómetros por hora.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simón categoría 4?

La circulación del Huracán Simón provocará lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la costa y el oeste de Michoacán, así como en Colima.

En Jalisco, principalmente en las regiones de la costa y el este, se pronostican lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros.

También se esperan precipitaciones intensas en el suroeste de Guerrero y lluvias muy fuertes en el sur de Nayarit.

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El SMN advirtió que las costas de Jalisco y Colima registrarán oleaje de entre 6 y 8 metros de altura, además de vientos sostenidos de 90 a 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora que podrían aumentar durante la tarde y noche.

En Michoacán se prevé oleaje de 4 a 6 metros, mientras que en Guerrero alcanzará entre 2 y 3 metros. Para Colima también se pronostica una marea de tormenta de hasta 2 metros.

Conagua mantiene zona de prevención por el huracán Simón

Ante la proximidad del ciclón, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

También permanece activa una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tormenta tropical Rachel se acerca a Baja California

Por otra parte, la Tormenta Tropical Rachel se localizó a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 630 kilómetros al suroeste de San José de las Palomas, Baja California.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 35 kilómetros por hora.

Su circulación ocasionará lluvias fuertes en Baja California, además de rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en sus costas.

El pronóstico contempla oleaje de 5 a 7 metros en la costa occidental de Baja California y de 4 a 5 metros en la costa occidental del norte de Baja California Sur.

Debido a su trayectoria, se mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical en sectores costeros de Baja California y Sonora.

#AvisoMeteorológico El @GobiernoMX informa que se mantiene el pronóstico de lluvias extraordinarias en #Colima y #Michoacán debido al huracán #Simon. Además, se prevén rachas de viento de 120 a 130 km/h en costas de #Jalisco y #Colima Más información: https://t.co/cu340j4dgT https://t.co/B68K1lIIar — Conagua (@conagua_mx) October 10, 2026

Protección Civil advierte por inundaciones y deslaves

La Conagua señaló que las precipitaciones asociadas con ambos sistemas podrían provocar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las comunidades costeras y áreas susceptibles de inundación.

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