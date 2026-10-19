México presentará denuncia contra ICE por muerte de connacional detenido; adelanta Sheinbaum

Durante la conferencia matutina del lunes 19 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México interpondrá una denuncia ante la justicia de Estados Unidos tras el fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo la custodia de la Oficina de Detención y Deportación (ICE) en Texas.

El fallecido permanecía detenido desde junio de 2026 y fue hallado sin vida en su celda el pasado 17 de octubre. Ante esto; la mandataria instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emprender las acciones legales correspondientes para investigar a fondo los hechos y deslindar responsabilidades.

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¿Qué se sabe del caso del connacional fallecido en Texas?

El fallecido fue identificado como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años de edad, quien fue localizado inconsciente en su celda el 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, una instalación privada administrada por GEO Group para el ICE en Laredo, Texas. Andrade Covarrubias permanecía detenido desde junio de 2026.

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De acuerdo con lo expuesto por familiares del connacional a las autoridades mexicanas, el hombre padecía hipertensión y diabetes, y se presume que no recibía el tratamiento médico de manera continua ni se le permitió utilizar sus propios medicamentos dentro del centro de detención.

SRE solicita una investigación sobre la muerte del connacional

Frente a esta situación, la SRE solicitó una investigación "pronta, exhaustiva y transparente" a través de su Consulado General en Laredo. Asimismo, la Embajada de México en Estados Unidos requerirá garantías para que los representantes puedan supervisar de forma presencial las condiciones físicas y de atención médica prestadas a los connacionales.

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores exige el esclarecimiento del fallecimiento de un connacional en Texas, y expresa su profunda preocupación por la recurrencia de estos casos". https://t.co/RZDcgHGbt2 https://t.co/W1g5UNyHEL — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 19, 2026

La presidenta Sheinbaum expresó su firme rechazo a cualquier tipo de maltrato o discriminación hacia la comunidad migrante y reafirmó el respaldo total de la administración federal: "Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos; en el Gobierno de México siempre van a tener una aliada".

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