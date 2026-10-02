Preparan Polo de Economía Circular para transformar el sargazo en materia prima industrial en Q. Roo

El Gobierno de México prepara el primer Polo de Economía Circular para el Bienestar en Quintana Roo, con el objetivo de transformar el sargazo de un problema ambiental en una materia prima industrial. Así lo reveló en exclusiva para POR ESTO! el Dr. José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sustentable y Economía Circular de la SEMARNAT, en el marco de la Cumbre Internacional de Sargazo.

El funcionario explicó que México ya cuenta con dos instrumentos clave: la nueva Ley General de Economía Circular, que permite dejar de ver al sargazo como basura y tratarlo como insumo, y la creación de polos industriales para empresas dedicadas al reúso, reciclaje y remanufactura.

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"La idea de los polos es casar la oferta y la demanda de sargazo", dijo. Detalló que la oferta crecerá de forma importante, ya que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina (SEMAR) aumentará su capacidad de recolección de 600 toneladas al día a cinco veces más, con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para nuevas embarcaciones sargaceras.

El funcionario federal dijo que hoy el sargazo ya se aprovecha en bioestimulantes agrícolas, materiales de construcción y como combustible para cementeras, pero la apuesta es ir hacia productos de mayor valor como bioetanol y bioturbosina para aviación.

"El objetivo es no trasladar el problema del mar a la tierra. Tenemos que evitar a toda costa que llegue a la playa y aprovechar al máximo lo que se recolecta en el mar", afirmó.

El polo se ubicaría entre Chetumal y el nuevo Polo de Economía Circular, donde las empresas recibirían incentivos fiscales de hasta 25% de descuento en ISR por inversión en nuevas tecnologías y patentes, y acceso a sargazo a costo cero.

Según Samaniego, el desarrollador del polo ya fue seleccionado por el Gobierno de Quintana Roo y se espera que para 2027 el polo esté listo para recibir a sus primeras empresas.

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Reconoció que 2025 ha sido un año crítico para el Caribe Mexicano, especialmente para Tulum, y que se requiere combinar recolección en mar, transformación industrial y comunicación, ya que las playas no están todo el tiempo con sargazo.

La cumbre participan países del Caribe afectados por el mismo fenómeno y la SEMARNAT, junto con la Unión Europea, levantará un censo de empresas para cerrar brechas entre quienes recolectan y quienes transforman.