Bendición de mascotas en Mérida: dónde acudir a recibirla en honor a San Francisco de Asís

Con motivo de la celebración de San Francisco de Asís, considerado el santo patrono de los animales, este fin de semana se realizarán actividades religiosas en Mérida donde las familias podrán llevar a sus mascotas para recibir una bendición especial.

La tradición de bendecir a los animales está relacionada con la figura de San Francisco de Asís, quien es reconocido por su amor y respeto hacia la naturaleza y todas las criaturas.

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Por ello, cada año, alrededor de su festividad, distintas iglesias realizan ceremonias para que perros, gatos y otros animales de compañía reciban una bendición.

En esta ocasión, la bendición de mascotas en Mérida se llevará a cabo el sábado 3 y domingo 4 de octubre, en tres puntos de la ciudad. Las iglesias dieron a conocer las actividades a través de sus redes sociales.

¿Dónde habrá bendición de mascotas en Mérida este fin de semana?

Las personas que deseen participar podrán acudir con sus animales de compañía a alguno de los siguientes puntos, de acuerdo con el día y horario establecido:

Sábado 3 de octubre - Capilla de Guadalupe

Hora: 5:00 de la tarde

5:00 de la tarde Dirección: Calle 63-B por 16, colonia Emilio Portes Gil.

Sábado 3 de octubre - Niño de Atocha

Hora: 5:30 de la tarde

5:30 de la tarde Dirección: Calle 6 No. 550 por 63-B y 63-C, colonia Cortés Sarmiento.

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Domingo 4 de octubre - Parroquia de San Francisco de Asís

Hora: 9:00 de la mañana

9:00 de la mañana Ubicación: colonia Castilla Cámara.

Las actividades forman parte de las celebraciones dedicadas a San Francisco de Asís, cuya festividad se conmemora el 4 de octubre.

¿Qué llevar para la bendición de mascotas?

Las personas que acudan con sus animales deberán tomar algunas medidas para facilitar la convivencia y mantener en buenas condiciones los espacios donde se realizarán las actividades religiosas.Se solicita que las mascotas:

Acudan con correa o dentro de una transportadora , según corresponda.

o dentro de una , según corresponda. Se encuentren limpias y bañadas .

. Lleven a sus dueños bolsas y los artículos necesarios para recoger sus desechos .

. Mantengan un comportamiento adecuado para evitar incidentes con otros animales y asistentes.

De esta manera, las familias podrán participar en la bendición de mascotas en Mérida como parte de las celebraciones en honor a San Francisco de Asís.