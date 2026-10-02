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Campeche / Sucesos

Entra a robar a una vivienda en la colonia Aviación de Campeche y escapa antes de ser detenido

Un sujeto ingresó a una vivienda en la colonia Aviación, apagó la cámara de seguridad y huyó con una bolsa. Vecinos y la Policía Estatal no lograron detenerlo tras movilización.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de oct de 2026

1 min

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Sujeto ingresa a una vivienda en Campeche, roba y logra escapar
Sujeto ingresa a una vivienda en Campeche, roba y logra escapar / Por Esto!

Fuerte movilización de la Policía Estatal se registró en la colonia Aviación, luego de que un grupo vecinal observó a un desconocido ingresar a la vivienda, lo que fue confirmado por los dueños al revisar las cámaras de vigilancia.

La intervención ocurrió en las calles del barrio de San Francisco.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 105A, donde los propietarios se percataron de la presencia del individuo y dieron aviso al número de emergencias 911, acción que fue replicada por los vecinos. Al poco tiempo llegaron varias unidades de la Policía Estatal para tratar de localizar al sujeto, pero no lograron detenerlo.

El individuo alcanzó a apoderarse de una bolsa negra y posteriormente escapó del lugar. Antes de retirarse, desconectó una de las cámaras de seguridad, por lo que los propietarios solicitaron la intervención de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

JGH

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