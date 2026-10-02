Entra a robar a una vivienda en la colonia Aviación de Campeche y escapa antes de ser detenido

Fuerte movilización de la Policía Estatal se registró en la colonia Aviación, luego de que un grupo vecinal observó a un desconocido ingresar a la vivienda, lo que fue confirmado por los dueños al revisar las cámaras de vigilancia.

Noticia Destacada Detienen a hombre con presunta droga en el barrio de San Francisco, en Hecelchakán

Los hechos ocurrieron sobre la calle 105A, donde los propietarios se percataron de la presencia del individuo y dieron aviso al número de emergencias 911, acción que fue replicada por los vecinos. Al poco tiempo llegaron varias unidades de la Policía Estatal para tratar de localizar al sujeto, pero no lograron detenerlo.

El individuo alcanzó a apoderarse de una bolsa negra y posteriormente escapó del lugar. Antes de retirarse, desconectó una de las cámaras de seguridad, por lo que los propietarios solicitaron la intervención de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

JGH