Marcha del 2 de octubre en la CDMX: ¿A qué hora empieza, cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas?

La Ciudad de México (CDMX) se alista para la movilización pacífica por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, convocada de forma principal por el Comité 68 ProLibertades Democráticas. Durante la marcha que se tiene planeada para este 2 de octubre, varias calles estarán cerradas afectando la movilidad dentro de la capital.

Las autoridades capitalinas de seguridad y movilidad implementarán un operativo de vigilancia y acompañamiento a lo largo del trayecto de la marcha con la finalidad de resguardar la seguridad de los manifestantes y canalizar el tránsito vehicular en las inmediaciones del Centro Histórico.

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¿Dónde y a qué hora empieza la marcha del 2 de octubre? Horario y puntos de reunión

La concentración principal de los contingentes comenzará a partir de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Una vez reunidos los grupos de estudiantes, organizaciones civiles y activistas, la columna de la marcha iniciará su avance de manera paulatina desde Tlatelolco con destino a la Plaza de la Constitución.

Ruta de la marcha del 2 de octubre 2026 en la CDMX: calles que cierran y alternativas

Los contingentes saldrán de la Plaza de las Tres Culturas para incorporarse a la Avenida Ricardo Flores Magón, continuarán sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas en dirección al sur, avanzarán sobre la Avenida 5 de Mayo y culminarán directamente en el Zócalo de la Ciudad de México, espacio en donde habrá un mitin central.

Aunque aún no se ha confirmado la ruta definitiva, se prevén cierres viales escalonados e interrupciones a la circulación vehicular sobre la Avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo y el primer cuadro del Centro Histórico, afectando vialidades secundarias como la peatonal Francisco I. Madero y Tacuba.

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Como alternativas viales para evitar las zonas con mayor tráfico y cortes de circulación, se recomienda a los automovilistas utilizar vías de tránsito fluido como Avenida de los Insurgentes, Avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, Eje 1 Oriente (Avenida Circunvalación), Eje 1 Norte (Granaditas/Manuel González) y José María Izazaga.

¿Qué sucedió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y por qué se conmemora cada año?

El 2 de octubre de 1968, estudiantes y ciudadanos se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para exigir mayores libertades democráticas y el fin de la represión estatal. Minutos después de iniciar el mitin, el Ejército mexicano y el grupo paramilitar "Batallón Olimpia" abrieron fuego contra la multitud, dejando un saldo de cientos de muertos, heridos y detenidos a pocos días de inaugurarse los Juegos Olímpicos.

Cada año se conmemora esta fecha bajo el lema "¡2 de octubre no se olvida!" para honrar la memoria de las víctimas y exigir justicia histórica ante la impunidad del Estado. Esta movilización representa un hito fundamental en la lucha por los derechos humanos, la libertad de expresión y la democratización del país.

Medidas y consejos para asistir a la marcha y mitin del 2 de octubre

La preparación personal y la prevención resultan fundamentales para quienes planean asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Se recomienda usar zapatos cerrados, tenis resistentes y ropa cómoda con la finalidad de poder caminar durante varias horas, que se prevé dure la marcha.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Mañana viernes 2 de octubre, se prevén movilizaciones sociales que podrían modificar el servicio.



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Aunado a esto, es vital llevar agua y comer algo ligero antes de comenzar con la caminata; para finalizar es fundamental llevar el teléfono celular con la batería completamente cargada, así como contar con una batería externa o portátil debido a la alta saturación de redes móviles que suele registrarse en el Centro Histórico.

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