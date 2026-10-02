Despido masivo en Miel y Cera de Campeche: trabajadores con hasta 28 años de antigüedad exigen liquidación

Más de 20 trabajadores de la empresa Miel y Cera de Campeche S.P.R. de R.L. fueron notificados de que ya no continuarán laborando debido a la falta de recursos económicos, situación que generó inconformidad entre empleados con hasta 28 años de antigüedad, quienes advirtieron que acudirán ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, JLCA, para reclamar lo que legalmente les corresponde.

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Extrabajadores, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, denunciaron que ayer fueron citados a una reunión con el presidente de la empresa, Jorge Antonio Ucán Poot, el secretario de Vigilancia, Pablo Chávez Ríos, el tesorero, Juan Carlos Salazar Hernández, y el abogado David Arturo Pech Tapia, quienes les informaron que, debido a la falta de recursos, dejarían de formar parte de la plantilla laboral.

De acuerdo con los afectados, son alrededor de 23 o 24 trabajadores los involucrados en el anuncio. No obstante, únicamente siete recibieron este viernes una carta de despido, documento que ninguno de ellos firmó, por lo que adelantaron que iniciarán acciones legales al considerar que se trata de un despido injustificado y que la empresa pretende evitar el pago de las liquidaciones correspondientes.

Los empleados catalogan el hecho como despido injustificado y afirman que se busca evadir la liquidación de ley.

Los trabajadores señalaron que algunos cuentan con más de 10 y hasta casi 30 años de servicio, por lo que calificaron como injusto que, pese a su larga trayectoria dentro de la empresa, no se les quiera cubrir la liquidación conforme establece la ley.

“Nos tienen que pagar lo justo”, expresó uno de los afectados, quien explicó que únicamente recibieron el documento donde se les notifica su baja, pero no una propuesta formal de pago. Añadió que, ante la falta de recursos argumentada por la empresa, existe incertidumbre laboral entre quienes todavía permanecen laborando, pues se les habría señalado que deberán esperar una quincena para conocer qué ocurrirá con ellos.

Trabajadores del área de producción acusaron que fueron enviados de vacaciones y posteriormente dejaron de recibir sus pagos. Una de las trabajadoras relató que durante el periodo vacacional recibieron únicamente un depósito de 2 mil pesos, mientras que posteriormente dejaron de tener ingresos y, pese a intentar comunicarse con los responsables, no obtuvieron respuesta.

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La trabajadora explicó que, tras presentarse en la empresa para exigir el pago de sus percepciones, se les informó que buscarían llegar a un acuerdo. Sin embargo, al regresar a sus labores, a cuatro empleados les entregaron documentos en los que se establecía el monto de su liquidación, mientras que los pagos pendientes continuaron sin cubrirse.

Ante este panorama, los afectados advirtieron que recurrirán a las autoridades laborales para exigir el reconocimiento de sus derechos y el pago de salarios, prestaciones y liquidaciones que correspondan conforme a la ley.

JGH