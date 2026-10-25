Salvador Zamora renuncia como secretario de Gobierno de Jalisco.

Salvador Zamora Zamora presentó este domingo su renuncia con efectos inmediatos al cargo de Secretario General de Gobierno de Jalisco. La salida se da en el marco de una reestructuración interna del gabinete estatal para atender tareas de coordinación política y de cara a las actividades preparatorias para el proceso electoral de 2027.
Fue por medio de sus redes sociales que Zamora confirmó su renuncia al puesto como secretario de Gobierno, aunado a esto, agradeció a sus compañeros y al gabinete estatal de Jalisco. De acuerdo a lo informado por Salvador, su renuncia responde a nuevos proyectos de carácter personal y político rumbo al proceso electoral.
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¿Quién será el nuevo secretario de Gobierno de Jalisco?
Tras la confirmación de la separación de Salvador Zamora, la administración estatal anunció la designación de un encargado de despacho para dar seguimiento operativo e inmediato a la agenda de la dependencia, mientras se formaliza el nombramiento del nuevo titular que asumirá la Secretaría General de Gobierno.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aceptó la dimisión del funcionario y agradeció su labor al frente de la política interna de la entidad. Como parte del relevo institucional, se designó a Carlos Arias Madrid como el nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno para dar continuidad a la agenda de gobernabilidad.
De acuerdo con la información divulgada, Zamora presentó su dimisión para atender nuevos proyectos de carácter personal y político. Durante su gestión al frente de la Secretaría General de Gobierno, el funcionario estuvo a cargo de la articulación del diálogo con diversos sectores políticos, sociales y civiles, así como de la coordinación institucional en asuntos de seguridad y gobernabilidad.