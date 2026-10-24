Defensa del exfiscal de Chihuahua afirma que no hay pruebas suficientes por acusación de traición a la patria

La defensa del exfiscal de Chihuahua César 'N' sostuvo este sábado 24 de octubre que no existen elementos suficientes para acreditar una responsabilidad por el presunto delito de traición a la patria, imputación que mantiene al exfuncionario bajo proceso federal.

La declaración fue realizada al salir de la audiencia celebrada durante la tarde en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, donde un juez federal analiza si existen elementos para vincular o no a proceso al exfuncionario.

Defensa cuestiona pruebas contra César Jáuregui

“No hay suficientes pruebas para establecer una responsabilidad tan grave como es una traición a la patria”, afirmó José Ramón Flores, integrante de la defensa del exfiscal.

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La postura de los abogados se centra en cuestionar los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para sostener la imputación federal.

La audiencia de este sábado fue programada para definir la situación jurídica del exfuncionario, quien permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

¿De qué acusa la FGR al exfiscal de Chihuahua?

La acusación está relacionada con la presunta participación sin autorización de agentes estadounidenses en un operativo realizado en abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, contra un laboratorio de drogas sintéticas.

La FGR sostiene que la actuación atribuida a Jáuregui habría comprometido la soberanía nacional, mientras que la defensa rechaza esa interpretación y asegura que las pruebas no permiten configurar un delito de la gravedad de traición a la patria.

El procedimiento federal es distinto de la causa que también enfrenta Jáuregui en Chihuahua por presunto ejercicio ilegal del servicio público.

IO