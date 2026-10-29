Gran Premio de la CDMX 2026: Conoce las rutas, horarios y costos del transporte especial

Con motivo del inicio de las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI) y la Red de Movilidad Integrada (MI) han presentado el operativo oficial de transporte público especial.

El evento se lleva a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, al ser un evento concurrido y ante la inexistencia de estacionamiento público para aficionados dentro del recinto, la estrategia de las autoridades busca facilitar el arribo de miles de espectadores desde puntos estratégicos de la capital.

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¿Cuáles serán las rutas y horarios para el GP de la CDMX?

De acuerdo con lo informado por la SEMOVI, la Red de Movilidad Integrada desplegará unidades de Corredores, Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Trolebús desde cinco nodos estratégicos:

Auditorio Nacional (Corredores): Ubicado en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco (a un costado del Campo Marte).

Expo Santa Fe (RTP): Ubicado sobre Av. Javier Barros Sierra. Hipódromo de las Américas (RTP): Ubicado en Av. del Conscripto, en la bahía de acceso al Centro Banamex.

Estadio Banorte (Trolebús): Ubicado en Calzada de Tlalpan, esquina con Circuito Azteca (bajo el puente).

Plaza Carso (Trolebús): Ubicado en la calle Presa Falcón, Plaza Carso.

Los autobuses y trolebuses especiales tendrán dos ventanas operativas programadas para cubrir la llegada y la salida del evento. El horario matutino será de 08:00 a 12:30 horas, mientras que el horario vespertino será a partir de las 16:00 a 19:00 horas; para el viaje de regreso el punto principal de abordaje estará concentrado sobre Eje 3 Sur Añil.

¿Cuáles serán los costos del transporte especial del GP CDMX?

El servicio especial cuenta con un costo fijado en 150 pesos por viaje sencillo, cuyo pago se realizará exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Para quienes no cuenten con el plástico o requieran recargar saldo, las autoridades colocarán módulos de venta y recarga en los puntos de abordaje.

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