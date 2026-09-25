Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán 2026: cuándo corre y dónde ver la F1

La Fórmula 1 vuelve a la actividad después de una semana de pausa con una carrera que tendrá una programación diferente a la habitual. El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se disputará este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, pero la carrera se adelantará al sábado.

El cambio en el calendario responde a la celebración del Día del Recuerdo el domingo en Azerbaiyán, por lo que las actividades de la Fórmula 1 comenzarán desde este jueves 24 de septiembre.

Uno de los principales atractivos será la participación del mexicano Sergio Pérez, quien regresará a un trazado en el que ha conseguido buenos resultados durante su trayectoria en la máxima categoría.

¿Cuándo es el Gran Premio de Azerbaiyán 2026?

La actividad arrancará este jueves 24 de septiembre con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La tercera práctica y la clasificación se realizarán el viernes.

La carrera quedó programada para el sábado 26 de septiembre a las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Horarios del GP de Azerbaiyán

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México:

Práctica 1: jueves 24 de septiembre, de 2:30 a 3:30 horas.

jueves 24 de septiembre, de 2:30 a 3:30 horas. Práctica 2: jueves 24 de septiembre, de 6:00 a 7:00 horas.

jueves 24 de septiembre, de 6:00 a 7:00 horas. Práctica 3: viernes 25 de septiembre, de 2:30 a 3:30 horas.

viernes 25 de septiembre, de 2:30 a 3:30 horas. Clasificación: viernes 25 de septiembre, de 6:00 a 7:00 horas.

viernes 25 de septiembre, de 6:00 a 7:00 horas. Carrera: sábado 26 de septiembre, a las 5:00 horas.

¿Dónde ver a Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán?

Los aficionados podrán seguir las diferentes sesiones del Gran Premio de Azerbaiyán a través de las plataformas y señales que cuentan con los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México.

La carrera del sábado será el momento principal para observar al piloto mexicano, quien afrontará nuevamente el desafiante circuito urbano de Bakú.

Checo Pérez busca destacar en Bakú

El piloto de Cadillac llega a una pista que conoce bien y en la que ha protagonizado actuaciones destacadas durante su carrera en la Fórmula 1.

Sin embargo, el mexicano ha señalado que su equipo ya tiene la mirada puesta en el desarrollo del monoplaza para 2027, por lo que no espera grandes cambios en el rendimiento del auto durante la parte final de esta temporada.

Pérez comenzará el fin de semana sin puntos en el campeonato y buscará aprovechar las características del circuito para conseguir un resultado que le permita sumar por primera vez en la campaña.

¿Cómo llega el campeonato de F1?

Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, Kimi Antonelli encabeza el campeonato de pilotos con 292 puntos. Su compañero en Mercedes, George Russell, ocupa la segunda posición con 211 unidades.

La pelea por los primeros lugares también involucra a Lewis Hamilton, Lando Norris y Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen marcha sexto con 145 puntos.

Así marcha el campeonato previo al GP de Azerbaiyán:

Kimi Antonelli — Mercedes — 292 puntos George Russell — Mercedes — 211 Lewis Hamilton — Ferrari — 191 Lando Norris — McLaren — 186 Charles Leclerc — Ferrari — 167 Max Verstappen — Red Bull — 145 Oscar Piastri — McLaren — 120 Isack Hadjar — Red Bull — 71 Liam Lawson — Racing Bulls — 59 Pierre Gasly — Alpine — 41 Arvid Lindblad — Racing Bulls — 31 Franco Colapinto — Alpine — 27 Oliver Bearman — Haas — 18 Gabriel Bortoleto — Audi — 10 Nico Hülkenberg — Audi — 7 Carlos Sainz — Williams — 6 Alexander Albon — Williams — 5 Esteban Ocon — Haas — 3 Fernando Alonso — Aston Martin — 3 Yuki Tsunoda — Racing Bulls — 1 Lance Stroll — Aston Martin — 0 Valtteri Bottas — Cadillac — 0 Sergio Pérez — Cadillac — 0

El GP de Azerbaiyán será así una nueva oportunidad para que los pilotos sumen puntos en la recta final de la temporada y, en el caso de Checo Pérez, para buscar un resultado positivo frente a la afición mexicana que seguirá su participación desde Bakú.