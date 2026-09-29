Show Run de Checo Pérez en CDMX: todo sobre el Show Run de Fórmula 1 en Reforma

La Ciudad de México volverá a recibir la velocidad de Checo Pérez, quien tendrá una exhibición especial con Cadillac antes del Gran Premio de México. El piloto tapatío recorrerá Paseo de la Reforma como parte de la celebración por sus 300 participaciones en Grandes Premios de Fórmula 1.

El evento marcará el regreso del mexicano a las calles de CDMX después de que en 2025 no participara en el Gran Premio de México. Esta vez, su aparición tendrá un significado especial al coincidir con una importante marca dentro de su trayectoria en la F1.

¿Cuándo y dónde será el Show Run de Checo Pérez?

El Show Run está programado para el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La exhibición tendrá como escenario el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital, donde los aficionados podrán observar de cerca un monoplaza de Fórmula 1 en acción.

Checo Pérez destacó que regresar a Reforma para correr frente a los aficionados mexicanos será especial, sobre todo porque esta vez lo hará como integrante de Cadillac y durante su primera temporada con la escudería.

Será el cuarto Show Run de Checo Pérez en México

La exhibición en Ciudad de México representará la cuarta ocasión en que el piloto mexicano participa en un Show Run dentro del país.

La primera ocurrió en 2011, cuando Checo Pérez llevó un Sauber C29 al Centro Histórico de Guadalajara para celebrar su debut en la Fórmula 1.

Posteriormente, en 2022, el tapatío regresó a Guadalajara para realizar otra exhibición, esta vez como piloto de Red Bull, en los alrededores de La Minerva. En 2021 también recorrió Paseo de la Reforma durante su primera temporada con la escudería austriaca.

¿Se necesita registro para asistir al Show Run?

Uno de los puntos que ha llamado la atención es el registro para el evento. En el anuncio del Show Run de Checo Pérez con Cadillac apareció la indicación "Regístrate aquí", misma que también fue difundida a través de las redes sociales del Mexico Grand Prix.

El formulario solicita información de los aficionados, entre ella nombre, correo electrónico, número telefónico, código postal y país.

Hasta el momento, el anuncio no establece de manera clara que el registro sea un requisito obligatorio para ingresar o presenciar la exhibición desde Paseo de la Reforma. Por ello, quienes planeen acudir deberán mantenerse atentos a la información oficial del evento.

Checo Pérez celebrará 300 Grandes Premios

El piloto mexicano aprovechará su regreso a las calles de la capital para conmemorar una cifra relevante de su carrera: las 300 participaciones en Grandes Premios de F1.

La celebración tendrá como escenario una de las avenidas más representativas de Ciudad de México, antes de que la actividad del Gran Premio de México se concentre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De esta manera, los aficionados podrán volver a ver a Checo Pérez al volante de un monoplaza en las calles de la capital, ahora como piloto de Cadillac y dentro de una celebración especial por su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.