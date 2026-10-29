Trasladan restos de Cuauhtémoc Cárdenas al Panteón Francés; este jueves será el funeral

Los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, figura histórica de la izquierda mexicana, fueron trasladados la noche del miércoles 28 de octubre al Panteón Francés de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y personalidades acudirán este jueves 29 de octubre para despedirlo.

El traslado se realizó desde un hospital ubicado en la colonia Roma, a bordo de una carroza funeraria y sin que se desplegara un operativo especial. La unidad ingresó por el acceso principal del recinto, situado sobre la calzada Legaria, alrededor de las 22:30 horas.

Tras su llegada, los accesos al panteón fueron cerrados para permitir la preparación de los servicios funerarios.

Lázaro Cárdenas Batel acude al Panteón Francés

Poco después de las 23:00 horas, Lázaro Cárdenas Batel, hijo del político y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, llegó al lugar en un automóvil.

El funcionario ingresó al recinto sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que permanecían en las inmediaciones. Posteriormente, se retiró durante la madrugada.

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La llegada de familiares marcó el inicio de los preparativos para el velorio, programado para continuar durante la mañana de este jueves.

Personalidades expresan condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Entre quienes acudieron al Panteón Francés para expresar sus condolencias estuvo Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

El también político entregó una corona floral y manifestó ante la prensa su tristeza por la muerte de Cárdenas, a quien reconoció como una figura importante para la democracia mexicana.

Pérez Garibay destacó la contribución del ingeniero a la construcción del México actual y recordó el vínculo personal que mantenía con él.

🚨Nos deja el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pilar de la izquierda mexicana, no fue presidente pero dejó un México más democrático. Gracias por ello y se le recordará como un Grande de nuestra historia moderna. https://t.co/6YX8PAiZKq — Conta Cuentos (@Jesus163429) October 29, 2026

¿A qué hora será el funeral de Cuauhtémoc Cárdenas?

De acuerdo con la información difundida sobre los servicios funerarios, el velorio está previsto para reanudarse a partir de las 8:00 horas de este jueves 29 de octubre en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

La cremación de los restos está programada aproximadamente para las 17:30 horas.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura central de la política nacional y de la izquierda mexicana. Su trayectoria estuvo vinculada a la lucha por la democratización del país y a la formación de una corriente política que transformó la competencia electoral en México.

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