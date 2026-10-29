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Claudia Sheinbaum revela cómo conoció a Cuauhtémoc Cárdenas y alista homenaje nacional

La Presidenta de México recordó su etapa juvenil en la UNAM junto a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento y alista un homenaje oficial de la mano de su familia.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

29 de oct de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum subrayó que el gran legado que deja Cárdenas para México y Latinoamérica se sintetiza en dos pilares: la honestidad y la democracia ejercida por el pueblo
Claudia Sheinbaum subrayó que el gran legado que deja Cárdenas para México y Latinoamérica se sintetiza en dos pilares: la honestidad y la democracia ejercida por el pueblo / Cuartoscuro

En la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la profunda huella que dejó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la construcción de la democracia mexicana y en su propia trayectoria política desde la juventud.

La mandataria rememoró cómo su generación estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), surgida del movimiento contra la privatización de la educación a finales de la década de 1980, encontró coincidencia con la Corriente Democrática impulsada por Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo.

El recuerdo estudiantil y la ruptura de 1988

La titular del Ejecutivo relató el primer encuentro personal que tuvo con el líder democrático en su juventud, cuando el ingeniero acudió a dialogar directamente con los dirigentes del movimiento universitario.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura central de la política nacional y de la izquierda mexicana

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Explicó que, en medio de un clima político caracterizado por la represión del régimen priista, recibirlo en la UNAM representó un acto histórico de valentía que derivó en la movilización social de las elecciones de 1988 y en la posterior fundación de las fuerzas de izquierda en el país.

Diálogo familiar para un homenaje póstumo

La presidenta subrayó que el gran legado que deja Cárdenas para México y Latinoamérica se sintetiza en dos pilares: la honestidad y la democracia ejercida por el pueblo.

Finalmente, Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México mantendrá comunicación constante con los hijos y seres queridos del fundador del PRD con el fin de coordinar y llevar a cabo un homenaje póstumo oficial acorde a su estatura histórica.

IO

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