Caso Carlos Manzo: Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por encubrimiento

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, quien se desempeñaba como secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan.

La funcionaria pública es señalada por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento dentro de las pesquisas sobre el asesinato del edil Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Detención en cateo e investigación formal

El arresto se llevó a cabo durante la ejecución de una orden de cateo autorizada judicialmente en un inmueble del fraccionamiento Infonavit Balcones, en el municipio de Uruapan.

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Las fuerzas estatales desplegaron el operativo donde aprehendieron a la investigada para canalizarla inmediatamente ante la Jueza de Control correspondiente.

Será dicha autoridad la encargada de resolver su situación jurídica dentro del marco del debido proceso y respetando la presunción de inocencia.

Compromiso de las autoridades con la justicia

Tras la captura de la funcionaria, la FGE reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual al esclarecimiento del crimen sin importar jerarquías ni cargos públicos.

📍En acción coordinada con la @SSeguridad_Mich , cumplimentamos orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. https://t.co/M2xP4k7qpV — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 29, 2026

La representación social enfatizó que continuará colaborando de forma coordinada con mandos estatales y federales para agotar todas las líneas de investigación en torno al caso.

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