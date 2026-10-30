Choque de trenes en España: Sheinbaum confirma que mexicano de Aguascalientes sigue desaparecido

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes 30 de octubre de 2026 que una persona originaria de Aguascalientes continúa desaparecida tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Toledo, España, que dejó al menos 68 muertos.

Durante su conferencia mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria presentó la información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la situación de los mexicanos involucrados en el accidente ferroviario del miércoles 28 de octubre.

Sheinbaum precisó que ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes accidentados, de los cuales siete sufrieron lesiones leves, recibieron atención hospitalaria y posteriormente fueron dados de alta.

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La presidenta informó que la persona que permanece sin localizar es originaria de Aguascalientes, aunque no proporcionó detalles sobre su identidad.

Explicó que la Embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición ante las autoridades correspondientes y mantiene comunicación permanente con los familiares del connacional.

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Sheinbaum destacó que el secretario de Relaciones Exteriores da seguimiento a la situación de los mexicanos afectados por el accidente.

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Durante su conferencia, la mandataria señaló que el balance disponible era de 68 personas fallecidas y 180 lesionadas, de las cuales 21 se encontraban en estado grave.

La presidenta reiteró sus condolencias a las familias de las víctimas y lamentó la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo.

Hasta el momento del informe presentado por Sheinbaum, las autoridades mexicanas mantenían la búsqueda del ciudadano de Aguascalientes, mientras que los otros siete connacionales afectados ya habían recibido el alta médica.

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