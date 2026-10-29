SRE apoya a mexicanos tras choque de trenes en España; reportan un desaparecido

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que siete ciudadanos mexicanos recibieron atención médica por lesiones leves y han sido dados de alta tras el grave accidente ferroviario registrado en Urda, Toledo.

El choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido el pasado 28 de octubre, dejó un saldo preliminar de 68 personas fallecidas y múltiples heridos.

Asistencia consular activa y búsqueda de un congeneracional

La Cancillería informó que, a través de la Embajada de México en España, se activó de inmediato el protocolo de protección consular.

La representación diplomática mantiene comunicación constante con las autoridades locales para coordinar la asistencia a los afectados.

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Asimismo, la dependencia dio a conocer que se mantiene el seguimiento puntual sobre una persona mexicana cuyo paradero aún no se ha verificado.

Personal de la sección consular presentó la denuncia formal ante la Guardia Civil en Toledo y se mantiene en contacto directo con los familiares de la persona no localizada.

Canales de atención para la comunidad mexicana

La SRE transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y manifestó su solidaridad con el pueblo y gobierno español.

COMUNICADO. "México expresa su solidaridad con España y brinda asistencia consular a personas mexicanas tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo". https://t.co/0qqYq2GJlp — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2026

Para atender cualquier solicitud de apoyo o emergencia adicional, la Embajada de México en España habilitó la línea telefónica de atención consular +34 660 862 625, disponible las 24 horas del día.

IO