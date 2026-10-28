Sheinbaum evalúa viajar a España para Cumbre Iberoamericana; canciller podría representar a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que todavía no ha confirmado su participación en la Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, debido a los compromisos internacionales que tiene contemplados durante ese mes.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que su equipo analiza la posibilidad de asistir a distintos encuentros internacionales, entre ellos la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China y el G20.

Sheinbaum señaló que también debe considerar sus responsabilidades en México antes de confirmar los viajes.

¿Sheinbaum asistirá a la Cumbre Iberoamericana en España?

Al ser cuestionada sobre su posible participación en el encuentro de Madrid, la presidenta explicó que todavía se encuentra en evaluación.

"Estamos todavía viendo [...] son varias salidas y también hay que estar pendiente aquí", expresó.

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La mandataria indicó que intentará asistir a la Cumbre Iberoamericana, aunque reconoció que la decisión dependerá de la organización de su agenda.

Asimismo, confirmó que, en caso de no acudir personalmente, el secretario de Relaciones Exteriores representaría a México en el encuentro.

Sheinbaum analiza reuniones con mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia

La presidenta también fue consultada sobre la posibilidad de sostener reuniones bilaterales durante su eventual participación en la APEC.

En particular, se le preguntó si contempla encuentros con los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.

Sheinbaum explicó que todavía se trabaja en la programación de las actividades internacionales y evitó confirmar reuniones con alguno de estos mandatarios.

"Se está trabajando todavía en la agenda. Cuando ya la tengamos, por supuesto, le informamos", señaló.

México definirá agenda internacional de noviembre

La mandataria reiteró que su administración revisa los compromisos previstos para noviembre antes de anunciar su participación en los distintos encuentros.

De esta manera, la asistencia de Sheinbaum a la Cumbre Iberoamericana y las posibles reuniones bilaterales permanecen pendientes de confirmación.

La presidenta no estableció una fecha para dar a conocer su decisión ni adelantó los temas específicos que México presentaría durante las reuniones internacionales.

IO